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تحذير عاجل من السفارة في باكستان لمواطني المملكة
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تحذير عاجل من السفارة في باكستان لمواطني المملكة

تحذير عاجل من السفارة في باكستان لمواطني المملكة

تحذير عاجل من السفارة في باكستان لمواطني المملكة
٠٥:٥٨:٥٠ م، الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حثت سفارة المملكة لدى باكستان، جميع المواطنين المقيمين والزائرين لجمهورية باكستان الإسلامية، على ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم الخروج إلا للضرورة.

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رفع حالة التأهب الأمني لأعلى مستوى

وعزت السفارة ذلك إلى قيام السلطات في العاصمة الباكستانية إسلام آباد برفع حالة التأهب الأمني لأعلى مستوى.

ودعت إلى التواصل في حال الضرورة على هاتف السفارة 0092512600900، أو هاتف شؤون السعوديين 0033156794001، أو هاتف القنصلية العامة في كراتشي 00923018555284.

حظر التجمعات العامة في إسلام آباد

وحظرت جميع التجمعات العامة في إسلام آباد لمدة أسبوعين في أعقاب هجوم أسفر عن مقتل ضابط شرطة وإصابة عدد آخر. كما أصيب في الهجوم ستة آخرون.

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كما أعلن عن حالة تأهب أمنية مشددة في نهاية هذا الأسبوع عقب انفجار سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش في المدينة يوم الجمعة، وبدأت الشرطة بالتحقق من طلبات تسجيل السيارات الجديدة وكذلك تلك التي لا تحمل لوحات أرقام صالحة.

وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين الجماعة المنفصلة عن حركة طالبان أفغانستان والحكومة قد انتهى في الشهر الماضي ولم يتفق الجانبان على آلية لتجديد العمل به.

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