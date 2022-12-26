طريف تتصدر.. تعرف على مدن المملكة الأكثر برودة هذا المساء

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تصدرت مدينة طريف، قائمة المدن الأكثر برودة في المملكة، الليلة، ومن المتوقع بلوغ درجة الحرارة 4 درحات مئوية، وتأتي بعدها مدن حائل وعرعر بـ5 درجات مئوية.

بين 4 إلى 9 درجات مئوية

وبلغت درجات الحرارة في مدن سكاكا وتبوك 6 درجات مئوية، وتأتي بعدها مدن الباحة، والرياض، والمجمعة، بـ 8 درجات مئوية، ثم بريدة والسودة بـ9 درجات مئوية.

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الأكثر برودة منذ السبت الماضي

وأعلن المركز الوطني للأرصاد، عن المدن الأكثر برودة مساء السبت الماضي، حيث تصدرت أيضا مدينة طريف المدن الأكثر برودة بتسجيل 4 درجات مئوية.

وجاء ترتيب المدن بدرجات الحرارة كالتالي:

طريف 4

السودة 5

حائل 6

عرعر 6

تبوك 6

بريدة 6

سكاكا 7

الباحة 9

أبها 10

المجمعة 10

كان المركز الوطني للأرصاد، أكد استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة من أمس الأحد حتى الأربعاء المقبل.

وقال المركز في بيان له، إنه سيصدر تقريراً مفصلاً، اليوم، يوضح مستوى الحالة والمناطق المتأثرة بها.