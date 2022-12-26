الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
طريف تتصدر.. تعرف على مدن المملكة الأكثر برودة هذا المساء
توقعات بسقوط أمطار على الرياض حتى فجر الغد
مواطن يوثق ما أحدثته الثلوج في أمريكا.. أثرت على حياة الملايين (فيديو)
لدعم صادرات وواردات الأغذية بالمملكة….«ميرسك» تشغل أكبر مركز للتخزين المبرد بميناء الدمام
تحذير عاجل من السفارة في باكستان لمواطني المملكة
«الدفاع المدني»: لتجنب حوادث الفحم والحطب.. هذا ما عليك فعله

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

طريف تتصدر.. تعرف على مدن المملكة الأكثر برودة هذا المساء

طريف تتصدر.. تعرف على مدن المملكة الأكثر برودة هذا المساء

طريف تتصدر.. تعرف على مدن المملكة الأكثر برودة هذا المساء
٠٦:٢٤:٢٧ م، الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تصدرت مدينة طريف، قائمة المدن الأكثر برودة في المملكة، الليلة، ومن المتوقع بلوغ درجة الحرارة 4 درحات مئوية، وتأتي بعدها مدن حائل وعرعر بـ5 درجات مئوية.

بين 4 إلى 9 درجات مئوية

وبلغت درجات الحرارة في مدن سكاكا وتبوك 6 درجات مئوية، وتأتي بعدها مدن الباحة، والرياض، والمجمعة، بـ 8 درجات مئوية، ثم بريدة والسودة بـ9 درجات مئوية.

اقرأ أيضا:

منها مكة والمدينة.. «الأرصاد» يتوقع هطول أمطار رعدية غزيرة على 13 منطقة

الأكثر برودة منذ السبت الماضي

وأعلن المركز الوطني للأرصاد، عن المدن الأكثر برودة مساء  السبت الماضي، حيث تصدرت أيضا مدينة طريف المدن الأكثر برودة بتسجيل 4 درجات مئوية.

وجاء ترتيب المدن بدرجات الحرارة كالتالي:

طريف 4

السودة 5

حائل 6

عرعر  6

تبوك  6

بريدة  6

سكاكا  7

الباحة  9

أبها 10

المجمعة 10

كان المركز الوطني للأرصاد، أكد استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة من أمس الأحد حتى الأربعاء المقبل.

وقال المركز في بيان له، إنه سيصدر تقريراً مفصلاً، اليوم، يوضح مستوى الحالة والمناطق المتأثرة بها.

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم الأرصاد المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس درجات الحرارة في طريف طقس الرياض

مواد ذات صلة

المزيد
يضم 41 جهة حكومية.. كل ما تريد معرفته عن “مجمع الدوائر” في المشاعر المقدسة

يضم 41 جهة حكومية.. كل ما تريد معرفته عن “مجمع الدوائر” في المشاعر المقدسة

١١:٥٠ ص، الأثنين، ٠٤ يوليو ٢٠٢٢
تكليف «توفيق الربيعة» رئيسًا تنفيذيًّا للهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة

تكليف «توفيق الربيعة» رئيسًا تنفيذيًّا للهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة

١٠:٠٠ م، السبت، ٣٠ أبريل ٢٠٢٢
متحدث التحالف من شبوة: اليمنيون اتحدوا جميعًا من أجل تحرير المحافظة (فيديو)

متحدث التحالف من شبوة: اليمنيون اتحدوا جميعًا من أجل تحرير المحافظة (فيديو)

٠٦:٥٩ م، الثلاثاء، ١١ يناير ٢٠٢٢
بالصور.. جموع غفيرة تشَيّع شهداء مسجد قوات الطوارئ بأبها

بالصور.. جموع غفيرة تشَيّع شهداء مسجد قوات الطوارئ بأبها

٠٥:٠٢ م، الجمعة، ٠٧ أغسطس ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *