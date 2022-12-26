الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«الدفاع المدني»: لتجنب حوادث الفحم والحطب.. هذا ما عليك فعله
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«الدفاع المدني»: لتجنب حوادث الفحم والحطب.. هذا ما عليك فعله

«الدفاع المدني»: لتجنب حوادث الفحم والحطب.. هذا ما عليك فعله

«الدفاع المدني»: لتجنب حوادث الفحم والحطب.. هذا ما عليك فعله
٠٥:٥٦:٥٠ م، الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تنبيهًا بخصوص استخدام الفحم والحطب للتدفئة خاصة في مثل هذه الأجواء الشتوية الباردة.

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إخماد النار عند النوم أو مغادرة المنزل

وقالت عبر حسابها في موقع “تويتر”: “يجب التأكد من إخماد النار عند النوم أو مغادرة المنزل تجنباً لحوادث الفحم والحطب”.

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وفي تنبيه سابق لها، أوصحت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه من أجل الحفاظ على سلامة الجميع يجب إتباع عدة خطوات عند استخدام الحطب والفحم للتدفئة وذلك على النحو التالي:

5 نصائح عند استخدام الحطب والفحم 

1- عدم إشعال الفحم والحطب داخل المنزل.

1- تهوية المكان منعًا لحدوث حالات اختناق.

3- إبعاد الأثاث والمواد القابلة للاشتعال بعيدًا عن النار.

4- منع الأطفال من الاقتراب من النار أو العبث بها.

5- إطفاء الحطب والفحم عند الخروج من المنزل أو النوم.

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