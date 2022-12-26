الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
معظم الضحايا من دولة عربية.. غرق سفينة بعد انفجار ضخم قبالة سواحل تركيا
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معظم الضحايا من دولة عربية.. غرق سفينة بعد انفجار ضخم قبالة سواحل تركيا

معظم الضحايا من دولة عربية.. غرق سفينة بعد انفجار ضخم قبالة سواحل تركيا

معظم الضحايا من دولة عربية.. غرق سفينة بعد انفجار ضخم قبالة سواحل تركيا
٠٥:٥٤:١٧ م، الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تسبب انفجار ضخم في غرق سفينة شحن معظم طاقمها من المصريين، قبالة سواحل تركيا في البحر الأسود، وتضم ​​مواطنين من ألبانيا وجورجيا وأوكرانيا.

وتم إنقاذ 16 شخصا جراء الحادث، وتم إدراج قبطان السفينة في عداد المفقودين، وفقا لقناة الحدث، دون ذكر أي تفاصيل عن الحادث.

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وأشارت القناة إلى أن السفينة أبحرت تحت علم بنما لتحميل الفحم في ميناء طرابزون التركي، حيث وقع الحادث، بحسب البيانات الأولية، نتيجة تسرب للغاز.

وعلى الفور، تم نقل جميع الضحايا إلى المستشفى فيما تتواصل عمليات البحث عن قبطان السفينة، فيما أوضحت القناة أن معظم طاقم السفينة من المصريين، كما أنها تضم مواطنين من ألبانيا وجورجيا وأوكرانيا.

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