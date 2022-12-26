عاجل.. رئيس تركيا يستقبل رئيس مجلس الشورى

تواصل – واس:

استقبل فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، في القصر الرئاسي في العاصمة التركية أنقرة , معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بحضور رئيس مجلس الأمة التركي الكبير الدكتور مصطفى شنطوب.

ورحب فخامته برئيس مجلس الشورى، مؤكدًا عمق العلاقات بين البلدين، ومتطلعًا لزيادة العمل الذي يساعد في تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات.

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العلاقات بين البلدين

وحمّل رئيس جمهورية تركيا تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، ودعواته للمملكة وشعبها بتحقيق المزيد من التطور والتقدم والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة.

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العلاقات البرلمانية

وأكد الدكتور آل الشيخ خلال الاستقبال عزم مجلس الشورى ومجلس الأمة التركي الكبير على تعزيز ما يجمع البلدين الشقيقين من روابط، والارتقاء بالعلاقات البرلمانية إلى أعلى المستويات.

وجرى خلال الاستقبال بحث العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، في مختلف المجالات، بما يسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة.