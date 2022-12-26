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روسيا: على الغرب شاء أم أبى أن يتفاوض لحل الأزمة الأوكرانية
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روسيا: على الغرب شاء أم أبى أن يتفاوض لحل الأزمة الأوكرانية

روسيا: على الغرب شاء أم أبى أن يتفاوض لحل الأزمة الأوكرانية

روسيا: على الغرب شاء أم أبى أن يتفاوض لحل الأزمة الأوكرانية
٠٤:٥٠:٥٨ م، الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم، إن على الغرب – شاء أم أبى – أن يتفاوض لحل الأزمة الأوكرانية.

وأوضح في تصريحات له، أن واشنطن تدفع العالم لاتخاذ موقف عدائي ضد روسيا، سنشهد قريبًا تراجعًا كبيرًا في قدرة الغرب على قيادة العالم.

الغرب فقد مصداقيته كشريك في العلاقات السياسية

وأضاف أن بلاده ستحتاج إلى بعض الوقت حتى نتمكن من التخلي عن الدولار، وأن الغرب فقد مصداقيته كشريك في العلاقات السياسية والاقتصادية، مبينًا أنه يتوقع ارتفاع حجم التبادل التجاري بين رابطة الدول المستقلة إلى 100 مليار دولار خلال العام المقبل.

مقتل أكثر من 40 جنديًا أوكرانيًا

فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل أكثر من 40 جنديًا أوكرانيًا على محور جنوب دونيتسك خلال 24 ساعة، وتدمير ورش لصيانة أسلحة الجيش الأوكراني في مدينة كراماتورسك.

وأكدت أنه تم تدمير مركبة قتال مشاة ومركبتين في اتجاه كوبيانسك نتيجة هجوم نيران مكثف على حشد القوة البشرية والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية بمنطقة خاركيف.

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وأشارت إلى أن نيران المدفعية الروسية ألحقت الهزيمة بالوحدات الأوكرانية في مناطق ميكيفكا ونيفسكوي في لوجانسك، وأنه تم تدمير مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية.

في الوقت نفسه، تمكنت عناصر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي من تصفية مجموعة تخريب واستطلاع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على حدود منطقة بريانسك.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الأزمة الأوكرانية الدفاع الروسية روسيا لافروف لوجانيسك

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