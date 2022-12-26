تعرّف على علامات السعال التي تشير إلى الإصابة بسرطان الرئة

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قد يكون السعال عادة نتيجة نزلات البرد أو الإنفلونزا أو الربو. وفي بعض الحالات يمكن أن يكون أيضًا علامة على الإصابة بسرطان الرئة.

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السعال المستمر

ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية في بريطانيا، فإنه يجب فحص السعال المستمر – الذي لا يختفي بعد ثلاثة أسابيع – من قبل الطبيب، لأنه قد يشير إلى سرطان الرئة.

وحذرت من أنه “لا توجد عادة علامات أو أعراض لسرطان الرئة في المراحل المبكرة”، ومع ذلك، إذا كنت تعاني من سعال طويل الأمد “يزداد سوءًا”، فقد يكون ذلك أيضًا علامة على مرض قاتل.

وإذا كان السعال مصحوبًا بالدم، فيجب إبلاغ مقدم الرعاية الصحية الخاص في أقرب وقت ممكن. فضلاً عن مؤشر آخر محتمل لسرطان الرئة هو وجود وجع أو ألم عند السعال.

ويمكن أن تشمل الأعراض الأخرى لسرطان الرئة التهابات الصدر المتكررة، وضيق التنفس المستمر، والتعب، وفقدان الشهية، أو فقدان الوزن غير المبرر، وفقًا لصحيفة “إكسبريس”.

وإحدى العلامات الأقل شيوعًا لسرطان الرئة هي “تعجر الأصابع”، والتي تحدث عندما يكون هناك تغيير في مظهر الأصابع، كأن تصبح مقوسة، أو تصبح أطراف الأصابع أكبر.

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أعراض سرطان الرئة

قد يؤدي سرطان الرئة أيضًا إلى:

صعوبة في البلع.

صفير.

صوت أجش.

تورم في الوجه أو الرقبة.

ألم مستمر في الصدر أو الكتف.

ويعتمد نوع سرطان الرئة لدى الشخص على نوع الخلية التي بدأ فيها السرطان.

وهناك مجموعتان رئيستان من سرطان الرئة الأولي، هما:

سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة (SCLC).

سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة (NSCLC).

يمثل سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة ما يصل إلى 20 حالة من أصل 100 حالة من حالات سرطان الرئة، والتي تحدث عادة بسبب التدخين.

في المقابل، يمثل سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة ما يصل إلى 85 حالة من كل 100 حالة من حالات سرطان الرئة.

وتشمل الأنواع الأقل شيوعًا من الأورام: أورام الغدد اللعابية، وساركوما الرئة، وسرطان الغدد الليمفاوية في الرئة.

ويعتمد العلاج على حجم الورم وما إذا كان قد انتشر في مكان آخر من الجسم. ويمكن أن تشمل خيارات العلاج الجراحة، والعلاج الكيميائي، والعلاج الإشعاعي، والعلاج الكيميائي الإشعاعي.