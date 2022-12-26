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لهذا السبب.. منع خطباء جمعة من الصعود إلى المنبر
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لهذا السبب.. منع خطباء جمعة من الصعود إلى المنبر

لهذا السبب.. منع خطباء جمعة من الصعود إلى المنبر

لهذا السبب.. منع خطباء جمعة من الصعود إلى المنبر
٠٤:٤٦:٥٥ م، الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أفادت صحيفة «عكاظ» بأن وزارة الشؤون الإسلامية استغنت عن عدد من خطباء الجمعة بسبب إنابتهم غيرهم لإلقاء الخطبة، وأداء الصلاة، دون إشعار الوزارة، فيما يتجاهل هؤلاء الخطب التي حددتها الوزارة سلفًا.

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وبحسب أحد منسوبي الوزارة، فإن الخطباء يتفادون الغياب عن منابرهم، ويتحاشون التوكيل، حال التعميم بتناول موضوع رشحته الوزارة مُسبقًا.

مساءلة الخطباء غير الملتزمين

ووفقُا للصحيفة، فإن خطباء أنابوا غيرهم كانوا عرضةً للمساءلة والمحاسبة، وتم الاستغناء عن خطباء لهم في المنابر عقود، بسبب تغيّبهم، وإتاحة الفرصة لنائب ليلقي خطبةً تخالف تعميم الوزارة.

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وفي عام 2016، بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تطبيق نظام إلكتروني جديد لخطب الجمعة الموحدة في مختلف جوامع المملكة، مع مراقبة الخطباء غير الملتزمين بخطب الوزارة.

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