«موهبة» تعلن تأهل 160 مشروعًا للتصفيات النهائية لأولمبياد «إبداع 2023»

تواصل – واس:

أعلنت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، تأهل 160 مشروعًا بحثيًا من بين أكثر من 146 ألف مشروع، تم التقدم بها في 21 مجالاً علميًا للمشاركة في التصفية النهائية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع 2023»، الذي تنظمه «موهبة» سنوياً، بشراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم، وسيقام في نسخته الـ13 في فبراير المقبل بالمنطقة الشرقية، ويتم خلاله اختيار 35 طالباً وطالبةً للمشاركة في معرض آيسف الدولي للعلوم والهندسة «آيسف 2023».

المشروعات المتأهلة للمرحلة الخامسة

وأوضحت أنه تم تحكيم المشروعات المتأهلة للمرحلة الخامسة عن طريق لجنة تحكيم أولمبياد إبداع، التي قيّمت المشاريع، ومستوى مشاركة الطلاب، وفهمهم لمشاريعهم، واختارت المشاريع المكتملة للتأهل للمرحلة المقبلة، لافتةً إلى تنوع المجالات العلمية لتلك المشاريع، التي شملت مجالات حيوية ذات أولوية وطنية، تُسهم في تحقيق مستهدفات “رؤية المملكة 2030″، حيث احتل:

1 – مجال علم المواد صدارة المشاريع المتأهلة بـ27 مشروعًا.

2 – مجال الطاقة بـ25 مشروعاً، ثم الكيمياء بـ23 مشروعًا.

3 – مجال الطب الحيوي والعلوم الصحية بـ15 مشروعًا.

4 – مجال الهندسة البيئية بـ11 مشروعًا.

5 – مجال علوم النبات بـ9 مشاريع.

6 – مجال الفيزياء والفلك بـ7 مشاريع.

7 – مجال علم الأحياء الخلوية والجزيئية.

8 – الروبوتات والأجهزة الذكية بـ6 مشاريع لكل منهما.

9 – علم الأحياء الدقيقة بـ5 مشاريع.

10 – الهندسة الطبية الحيوية، والكيمياء الحيوية، والتقنيات الهندسية، بـ4 مشاريع لكل مجال.

11 – علوم الأرض والبيئة، وعلم الأحياء الحسابي والمعلوماتية بـ3 مشاريع لكل منهما.

12 – نظم البرمجيات، والعلوم الاجتماعية والسلوكية، والأنظمة المدمجة بمشروعين لكل مجال.

13 – وأخيراً علم الحيوان، والعلوم الطبية الانتقالية بمشروع واحد لكل مجال.

المشاريع المشاركة توزعت على 9 مناطق

وأضافت أن المشاريع المتأهلة لمرحلة التصفيات النهائية لأولمبياد إبداع 2023، تم اختيارها من بين 146 ألف مشروع، يمثلون 47 إدارة تعليمية للبنين والبنات من مختلف مناطق المملكة، إلى جانب إدارة تعليم المدارس خارج المملكة، مشيرة إلى أن المشاريع المشاركة في مرحلة التصفيات النهائية لأولمبياد «إبداع 2023»، توزعت على 9 مناطق، واحتلت:

1 – منطقة الشرقية الصدارة بـ63 مشروعًا.

2 – مكة المكرمة بـ41 مشروعًا.

3 – منطقة الرياض بـ33 مشروعًا.

4 – منطقة المدينة المنورة بـ12 مشروعًا.

5 – منطقة القصيم بـ4 مشاريع.

6 – منطقة عسير بـ3 مشاريع.

7 – منطقة جازان بمشروعين.

8 ، 9 – منطقتي الباحة وتبوك بمشروع واحد لكل منهما.

وأكدت أن عدد مشاريع الطالبات التي تأهلت للمعرض الختامي لأولمبياد إبداع، بلغت 104 مشاريع مقابل 56 مشروعاً للبنين، مبينة أن المشاركون في المرحلة الخامسة وقبل الأخيرة لأولمبياد، بلغ 12 إدارة تعليمية للبنين، و14 إدارة تعليمية للبنات، تأهلوا من المرحلة الرابعة من الأولمبياد الخاصة بالمعارض المركزية والورش التدريبية المصاحبة، التي أقيمت في كل من: الرياض، والظهران، وجدة، بالتعاون مع وزارة التعليم وإدارات تعليم الموهوبين في المملكة، وشارك فيها 359 طالباً وطالبةً، تحت إشراف نخبة من المشرفين المتميزين.

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