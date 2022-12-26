الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
رقم قياسي جديد.. «تويوتا» اليابانية تنتج 833 ألف سيارة في نوفمبر رغم نقص الرقائق
200 ألف صفقة.. سوق الأسهم يُغلق منخفضًا عند 10228 نقطة
وداعًا للمحتوى المكتوب.. تغيير جذري ينتظر عالم التواصل الاجتماعي
«الأمن السيبراني» تلتقي أكثر من 500 جهة وطنية للتعريف بالخطة الوطنية
تراجع طفيف في أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 94 دولارًا للبرميل
نائب المفتي يدشّن برنامج «الملك عبدالله للسُنّة» على شبكة الإنترنت

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

200 ألف صفقة.. سوق الأسهم يُغلق منخفضًا عند 10228 نقطة

200 ألف صفقة.. سوق الأسهم يُغلق منخفضًا عند 10228 نقطة

200 ألف صفقة.. سوق الأسهم يُغلق منخفضًا عند 10228 نقطة
٠٤:٢٨:٥٢ م، الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة اليوم منخفضًا 5.88 نقاط ليقفل عند مستوى 10228.64 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 1.9 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء لسوق الأسهم- 85 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 200 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 52 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 152 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات توبي، وتنمية، جاكو، والصقر للتأمين، وبن داود الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات شمس، والعبداللطيف، وميد غلف للتأمين، ودار الأركان، وأمانة للتأمين الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.24% و 5.65% .

الشركات الأكثر نشاطًا

فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، ودار الأركان، وشمس، والتصنيع، ويترو رابغ هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وشمس، ودار الأركان، وسابك، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 68.38 نقطة ليقفل عند مستوى 18887.75 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 45 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 400 ألف سهم تقاسمتها 2784 صفقة.

اقرأ أيضًا:

81 شركة رابحة.. سوق الأسهم يُغلق مرتفعًا بتداولات 1.9 مليار ريال

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية الآن الأسهم الأسهم الرئيسة السعودية المملكة سوق الأسهم

مواد ذات صلة

المزيد
الطائف.. عمال شركة يثيرون الشغب بسبب الرواتب (صورة)

الطائف.. عمال شركة يثيرون الشغب بسبب الرواتب (صورة)

٠٩:٣٥ م، الثلاثاء، ٢٥ نوفمبر ٢٠١٤
الرئيس السوداني: معلومات مؤكدة وعدم رضا السعودية وراء طردنا للإيرانيين

الرئيس السوداني: معلومات مؤكدة وعدم رضا السعودية وراء طردنا للإيرانيين

٠٨:٤٣ ص، الأثنين، ١٤ مارس ٢٠١٦
«البلديات» توضح سبب رفض «صحة الطائف» إنشاء مستشفى «الحوية» على أراضي الأمانة

«البلديات» توضح سبب رفض «صحة الطائف» إنشاء مستشفى «الحوية» على أراضي الأمانة

٠٧:٠٦ م، الخميس، ١٣ أبريل ٢٠١٧
بالصور.. تواصل فعاليات تمرين «مرجان 16» بين القوات البحرية السعودية والمصرية

بالصور.. تواصل فعاليات تمرين «مرجان 16» بين القوات البحرية السعودية والمصرية

٠٧:٠٩ م، الثلاثاء، ٢٨ يناير ٢٠٢٠

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *