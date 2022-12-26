الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
رقم قياسي جديد.. «تويوتا» اليابانية تنتج 833 ألف سيارة في نوفمبر رغم نقص الرقائق
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رقم قياسي جديد.. «تويوتا» اليابانية تنتج 833 ألف سيارة في نوفمبر رغم نقص الرقائق

رقم قياسي جديد.. «تويوتا» اليابانية تنتج 833 ألف سيارة في نوفمبر رغم نقص الرقائق

رقم قياسي جديد.. «تويوتا» اليابانية تنتج 833 ألف سيارة في نوفمبر رغم نقص الرقائق
٠٤:٢٩:٠١ م، الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قالت شركة تويوتا العالمية إنها وصلت إلى إنتاج قياسي من السيارات في شهر نوفمبر الماضي، رغم تناقص إمدادات الرقائق الإلكترونية في أعقاب الأزمات العالمية التي يمر بها العالم.

إيجابيات عديدة حققتها الشركة في الآونة الأخيرة

1- أنتجت الشركة نحو 833,104 سيارة في شهر نوفمبر بزيادة 1.5 في المئة.

2- ارتفعت المبيعات العالمية للشركة بنحو 2.9 في المئة إلى 796,484 ألف سيارة.

3- زيادة الإنتاج تعكس الطلب القوي في مناطق مثل أمريكا الشمالية.

ورغم الانتصارات الإيجابية العديدة التي حققتها الشركة فإنها لازالت تعاني من نقص إمدادات الرقائق وغيرها من مكونات السيارات، في حين ستظل تواجه التحديات الناجمة عن الانتشار السريع لفيروس كورونا في مختلف مناطق الصين.

وتراجع الإنتاج المحلي لمصانع تويوتا خلال نوفمبر 3.3 في المئة، إلى 266,174 سيارة، في حين زاد إنتاجها في الخارج 3.8 في المئة إلى 566,930 سيارة.

وفي أوائل الشهر الماضي خفّضت تويوتا إنتاجها المستهدف للعام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس المقبل، في حين أبقت على تقديراتها المتحفظة للأرباح بسبب نقص الرقائق.

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