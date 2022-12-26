«الداخلية»: تطبيق نظام كاميرات المراقبة الأمنية على المستودعات والمؤسسات المالية

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أعلنت وزارة الداخلية أنها قررت تطبيق أحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية على المستودعات التجارية والمؤسسات المالية.

وأوضحت على حسابها في «تويتر»، أنها قررت تطبيق أحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية على:

1 – المستودعات التجارية.

2 – أماكن الأنشطة الاقتصادية.

3 – المؤسسات المالية والبنوك.

4 – مراكز الصرافة وتحويل الأموال.

6 جهات تطبق عليها أحكام نظام كاميرات المراقبة.

وأشارت الوزارة في الوقت نفسه، أنه يحظر تركيب كاميرات المراقبة الأمنية في دورات المياه.

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«الداخلية» 6 جهات تطبق عليها أحكام نظام كاميرات المراقبة

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية، تطبق أحكام نظام ‎كاميرات المراقبة الأمنية، على المنشآت والمرافق، مبينة أن أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية يطبق على هذه الجهات:

1- المنشآت التي تقدم خدمات غذائية.

2- الأندية والمنشآت والملاعب الرياضية.

3- المنشآت العامة والخاصة الثقافية ومراكز الشباب.

4- المنشآت الترفيهية العامة والخاصة.

5- أماكن إقامة الفعاليات والمهرجانات.

6- المتاحف العامة والخاصة والمواقع التاريخية والتراثية المعدة لاستقبال الزوار.

وأكدت يحظر تركيب كاميرات المراقبة في الأماكن التالية:

1- غرف تبديل الملابس في المجمعات التجارية ومراكز التسوق.

2- داخل غرف الكشف الطبي والتنويم، والعلاج الطبيعي.

3- داخل غرفة إجراء العمليات الطبية.

4-داخل الوحدة السكنية في مرفق الإيواء السياحي.

5- داخل دورات المياه.

وكان مجلس الوزراء وافق على نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، وكلّف وزارة الداخلية، بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» بوضع خطة زمنية لتحديد مواعيد إلزام الفئات المشمولة بالنظام.