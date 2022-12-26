«13 ساعة يوميًا».. «الزعاق»: اشبعوا من النوم في هذا الأسبوع

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كشف الدكتور خالد بن صالح الزعاق، خبير الأرصاد الجوية، عن حدوث انقلاب في حركة الشمس من الجنوب للشمال خلال الأسبوع الجاري، حيث يكون الليل طويلاً والنهار قصيرًا.

وأضاف في فيديو عبر حسابه على “تويتر”: اشبعوا من النوم في هذا الأسبوع وهذا يتزامن مع النجم الثالث من نجوم المربعانية المسمى “الشولة”.

النهار سيأخذ حصته من الليل طوال هذا الأسبوع

وأشار إلى أنه في نهاية هذا الأسبوع يبدأ النهار بأخذ حصته من الليل ويستمر في ذلك 3 أشهر وحينذاك يتساوى طول الليل والنهار في شهر مارس.

وأضاف: طول ساعات الليل على بلدان الخليج يتجاوز 13 ساعة تقريبًا كما أن الشمس ستكون غائبة عن القطب الشمالي لمدة تصل إلى 3 أشهر.

وتعيش المملكة هذه الأيام أجواء مضطربة حيث تتساقط مياه الأمطار في العديد من المناطق وتحولت إلى سيول جرفت في طريقها السيارات وتضررت بسببها الكثير من المباني.

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