أكثر 5 أغذية تساعد على تقليل مخاطر الإصابة بالسكري

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يرتبط مرض السكري بالنظام الغذائي، فما يأكله الشخص له تأثير على مستويات السكر في الدم، ومن بينها المشروبات السكرية كما تقول أخصائية التغذية، وفقًا لدراسة نشرتها مجلة “ديابيتس كير”.

ووجدت الدراسة، أن الأشخاص الذين يشربون بانتظام ما يصل إلى مشروبين من المشروبات السكرية يوميًا لديهم مخاطر أعلى بنسبة 26 في المئة للإصابة بمرض السكري من النوع 2، مقارنة بأولئك الذين نادرًا ما يتناولون مثل هذه المشروبات.

وعوضًا عن المشروبات السكرية، تنصح سيجن سفانفيلدت بتناول الماء باعتبارها الخيار “المفضل” أو “الخالي من السكر”.

فضلاً عن طريقة أخرى لتقليل مخاطر ارتفاع نسبة السكر في الدم، وهي استبدال “الحبوب المكررة بالحبوب الكاملة”، في إشارة إلى الحبوب، التي تحتوي على النخالة، وهي الغلاف الخارجي الصلب الذي يحتوي على الألياف وحمض الفوليك والمغنيسيوم والحديد والزنك، وفق مؤسسة القلب البريطانية.

وتضم أيضًا الحبوب الكاملة السويداء، والتي تتكون من الكربوهيدرات والبروتين. والجرثومة الغنية بالمغذيات، التي تحتوي على دهون غير مشبعة وفيتامينات ب وفيتامين هـ والسيلينيوم والمغذيات النباتية.

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أمثلة على الحبوب الكاملة:

الشوفان – الشعير – الأرز البني – الأرز البري – الذرة – الكينوا – فريكة – كاموت – الذرة الرفيعة – قطيفة – القمح الصلب – الحنطة السوداء.

وبحسب مؤسسة القلب البريطانية، فإن تناول الحبوب الكاملة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.

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الحبوب المكررة

عندما يتم إزالة النخالة والجراثيم من الحبوب المكررة خلال فترة المعالجة، فإن ذلك يعني أنها أقل تغذية.

“تشمل الأطعمة المصنوعة من الحبوب المكررة الخبز الأبيض والمعكرونة البيضاء والأرز الأبيض ومعظم الكعك المعبأ والبسكويت ومنتجات المعجنات”، كما تقول مؤسسة القلب البريطانية.

وتقترح سفانفيلدت أيضًا “استبدال الزبادي المحلى بالنكهة بالزبادي العادي”، لتقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري، مع استبدال “الحبوب المحلاة بالشوفان العادي أو العادي، غير المحلى، الموسلي”.

كما تنصح، وفقًا لصحيفة “إكسبريس”، بتناول كميات أقل من الوجبات الجاهزة وإعداد المزيد من الوجبات المطبوخة في المنزل.

وفضلاً عن كونها مفيدة في الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني، فإنها يمكن أن تكون مفيدة أيضًا إذا كنت تعاني من ارتفاع مستويات السكر في الدم.

ارتفاع نسبة السكر في الدم

تقول هيئة الخدمات الصحية في بريطانيا: “عادة ما تظهر أعراض ارتفاع السكر في الدم تدريجيًا، وقد تبدأ فقط عندما يرتفع مستوى السكر في الدم بشكل كبير”.

ويمكن أن تشمل الأعراض الشائعة لارتفاع نسبة السكر في الدم ما يلي:

الشعور بالعطش الشديد.

التبول كثيرًا.

الشعور بالضعف أو التعب.

الرؤية المشوشة.

خسارة الوزن.

كما أن تناول الكثير من الأطعمة السكرية أو النشوية، بالإضافة إلى قلة النشاط، يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.