عقب أمطار مكة.. 700 فني بـ462 معدة وآلية ينفذون خطة الإصحاح البيئي

تواصل – واس:

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، أنها كثفت أعمالها الخاصة بالإصحاح البيئي ومكافحة الحشرات عقب الأمطار التي شهدتها مكة المكرمة مؤخراً، وقد انتشرت الفرق الميدانية التابعة للأمانة في مختلف المواقع بالأحياء والمخططات السكنية، والشوارع والميادين العامة، مع التركيز على المناطق التي تشكل منخفضات وتتجمع فيها المياه، حيث تم تكثيف أعمال الاستكشاف الحشري والمكافحة وتوزيع المصائد الضوئية للبعوض والفرمونية والشرائط اللاصقة للذباب وتقدير مستوى الكثافة.

726 عاملًا وفنيًا مزودين بـ 462 من الأجهزة

وأوضحت أن عدد القوى العاملة في أعمال المكافحة، بلغ 726 عاملًا وفنيًا مزودين بـ462 من الأجهزة المتنوعة والمعدات، ووضعت الأمانة خطة لطوارئ الأمطار تشمل حصر ومعالجة مواقع تجمعات مياه الأمطار البالغ عددها 277 موقعًا، وتقوم فرق المكافحة بجميع البلديات الفرعية المنتشرة في أحياء مكة المكرمة وضواحيها بالمعالجة الوقائية، حيث تم تصنيف مواقع تجمعات المياه إلى ثلاث درجات، هي:

1 – مناطق مرتفعة الخطورة.

2 – مناطق متوسطة الخطورة.

3 – مناطق منخفضة الخطورة، بحيث يتم التعامل معها وفق درجة الأهمية.

وأضافت أنه استهدفت مواقع تجمعات مياه الأمطار القريبة من المنشآت السكنية والعمائر تحت الإنشاء «البدرومات – بيوت المصاعد – الأسطح المكشوفة» والمواقع الدائمة لتجمعات المياه وعبّارات السيول ومجاري التصريف والمناهل المكشوفة والأحياء السكنية القريبة من المزارع والحدائق العامة والمناطق التي بها كثافة عالية من الأشجار والمسالخ ومرابط تربية المواشي وحاويات النفايات.

عدد المواقع التي تم معالجتها ومكافحتها

وأشارت إلى أن عدد المواقع التي تم معالجتها ومكافحتها بعد الحالة المطرية التي شهدتها العاصمة المقدسة وضواحيها مؤخراً في نطاق جميع البلديات الفرعية بلغ أكثر من 3200 موقع تجمع مياه و3900 عمارة تحت الإنشاء و4300 مصارف سيول و4182 موقعاً لتجمع النفايات و1690 موقعًا مهجوراً و545 حديقة عامة وأكثر من 34000 حاوية نفايات، كما تلقت الأمانة أكثر من 1900 بلاغ حول تجمع مياه الأمطار وتم مباشرتها ومعالجتها.

الأمانة خصصت 10552 كادرًا بشريًا

ومنذ وقت مبكر، رفعت الأمانة استعداداتها لتطبيق خطة الطوارئ للأمطار والسيول ، حيث خصصت 10552 كادرًا بشريًا بين موظفين ومشرفين ومراقبين ومهندسين وعمال ميدانيين؛ لتنفيذ خطة التعامل مع الحالة المطرية، مدعومين بـ2556 مُعدة متنوعة من الشيولات والبوبكات وآليات الشفط بمختلف أحجامها؛ لاحتواء كمية الأمطار التي هطلت على العاصمة المقدسة وضواحيها.

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