وزير الاستثمار: توقيع 15 اتفاقية بين الشركات السعودية واليابانية (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

فال وزير الاستثمار، خالد الفالح، إنه تم توقيع 15 اتفاقية اليوم بين الشركات السعودية واليابانية خلال منتدى الاستثمار السعودي الياباني.

وأضاف في مداخلة مع قناة “الإخبارية”: اليوم هو يوم القطاع الخاص وكان هناك نحو 400 من الحضور من الطرفين، من بينهم 150 قدموا مع الوزير من اليابان في كبرى الشركات اليابانية، وهناك تواجد قوي من رؤساء الشركات السعودية.

وتابع: تم تبادل 15 اتفاقية بين الطرفين تؤسس لاستمرار وتزايد الاستثمارات المتبادلة بين البلدين وتحقق رؤية المملكة 2030.

الحوار الوزاري السعودي الياباني للطاقة

وفي سياق متصل، عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ومعالي وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني نيشيمورا ياسوتوشي، اليوم، الاجتماع الوزاري الأول لـ “الحوار الوزاري السعودي الياباني للطاقة”، وذلك في مدينة الرياض.

وأكّد الوزيران خلال الاجتماع أهمية دعم استقرار أسواق البترول العالمية، من خلال تشجيع الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة، وضرورة ضمان إمدادات آمنة من جميع مصادر الطاقة إلى الأسواق العالمية، مشيرين إلى أن المملكة هي أكبر مَصدرٍ موثوقٍ به لإمدادات البترول الخام إلى اليابان، كما أنها شريكٌ يُعتمد عليه في هذا الجانب، كما أشاد معالي وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني بجهود المملكة المستمرة في تعزيز استقرار أسواق البترول العالمية. ورحب الجانبان، بالتمديد الجديد للتعاون في مجال التخزين الإستراتيجي، بين وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان وشركة أرامكو السعودية، لمدة ثلاث سنوات، مشيدين بتوقيع مذكرتي تعاون في كل من مجال الاقتصاد الدائري للكربون، وإعادة تدوير الكربون، وفي مجال الهيدروجين النظيف، ووقود الأمونيا ومشتقاتها. وأكدا الوزيران أهمية الوصول إلى الحياد الصفري للكربون، والتركيز على الانبعاثات بدلاً عن مصادر الطاقة، وذلك من خلال التطبيق الفعال لنهج الاقتصاد الدائري للكربون، وتقنيات إعادة تدوير الكربون.

اقرأ أيضًا:

وزير الاستثمار: المملكة عازمة أن تكون الرائدة في مجال الطاقة (فيديو)