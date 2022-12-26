بالفيديو.. تعرّف على خدمة المساعد الآلي من وزارة «الصناعة»

تواصل – فريق التحرير:

نشرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، “فيديوجراف” عبر حسابها في موقع “تويتر”، يوضح طريقة الاستفادة من خدمة المساعد الآلي التي دشنتها مؤخرًا.

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تقديم استفسار أو مقترح

وقالت الوزارة إنه يمكن التواصل معها لتقديم استفسار أو مقترح عبر تطبيق “واتساب” بصورة فورية وسريعة.

وأضافت أن الخدمة تهدف إلى تحقيق التفاعل مع شركاء الوزراء، وتوفير قناة إضافية لتسهيل الوصول.

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طريقة الاستفادة من الخدمة

ويمكنك الاستفادة من الخدمة عبر الخطوات التالية:

– احفظ رقم الوزارة بقائمة جهات التواصل على هاتفك.

– أو افتح المحادثة بشكل فوري من صفحة تواصل معنا عبر موقع الوزارة.

– ابدأ المحادثة.

– ضع بياناتك الأساسية.

– الاسم الثلاثي.

– رقم الجوال.

– اختر الجهة المختصة بالطلب (الصناعة، التعدين، جهة المنظومة).

– ارسل استفسارك ويتم التواصل معك من فريق تواصل الشركاء.