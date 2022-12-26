من اليابان للنمسا.. قتلى وجرحى جراء تساقط كثيف للثلوج حول العالم

تواصل – وكالات:

وسط أجواء بادرة وتقلبات الطقس غير المستقر، تسبب العواصف الثلجية والانهيارات الجليدية في سقوط عدد من القتلى والجرحى في بلدان مختلفة حول العالم.

مقتل 17 وإصابة 90 في اليابان

ففي اليابان أعلنت وكالة إدارة الكوارث أن الثلوج الكثيفة تسببت في مقتل 17 شخصًا وإصابة أكثر من 90 آخرين، وتركت مئات المنازل بدون كهرباء.

وأوضحت أن الأجواء الشتوية القوية، أدت إلى تساقط الثلوج بكثافة في المناطق الشمالية منذ الأسبوع الماضي، ما أسفر عن تقطع السبل بمئات المركبات على الطرق السريعة، وتأخير خدمات التوصيل.

انقطاع الكهرباء عن نحو 20 ألف منزل

وأضافت أن الثلوج الكثيفة تسببت في سقوط برج لنقل الطاقة الكهربائية في الجزيرة الرئيسة في أقصى شمال اليابان، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن نحو 20 ألف منزل وتعليق عشرات القطارات والرحلات الجوية في شمال البلاد.

النمسا: لا مفقودين جراء الانهيار الثلجي

في الوقت نفسه، أعلنت فرق الإنقاذ في النمسا أنها تمكنت من إنقاذ مجمل الأشخاص العشرة الذين تعرضوا لانهيار ثلجي في منتجع للتزلج على الجليد غربي البلاد.

وأكدت أنها فرق الإنقاذ واصلت بحثها حتى أكملت العثور على كل الأشخاص الذين كانوا في منتجع «ليك- زيورز» وتم الإعلان عن فقدانهم في وقت سابق.

وقوع حوادث سير قتلت 16 شخصًا

وتعاني الولايات المتحدة من أزمات حقيقية بسبب تدني درجات الحرارة، والعواصف الثلجية التي أدت إلى وقوع حوادث سير قتلت 16 شخصًا على الأقل وتقطع السبل بالآلاف على الطرق وسط الثلوج في عدد من الولايات.

تسجيل 31 حالة وفاة مرتبطة بالعواصف

وأعلنت السلطات الأمريكية أنه تم تأكيد 31 حالة وفاة مرتبطة بالعواصف في تسع ولايات، حيث أدت العواصف إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 800 ألف شخص، وذلك انخفاضًا من 1.8 مليون منزل وشركة.

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