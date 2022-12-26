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إطلاق الدليل الاسترشادي للوقاية من التعاملات المالية غير الآمنة

إطلاق الدليل الاسترشادي للوقاية من التعاملات المالية غير الآمنة

إطلاق الدليل الاسترشادي للوقاية من التعاملات المالية غير الآمنة
٠٢:٢٤:٤٣ م، الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أطلق المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الدليل الاسترشادي للوقاية من التعاملات المالية غير الآمنة لمنظمات القطاع غير الربحي، لحمايتها من الوقوع في بعض أخطاء التعاملات المالية والتمويلية.

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توعية المنظمات بعمليات غسل الأموال

ويهدف الدليل لتوعية المنظمات بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحمايتهم منها، بالإضافة لإرشادهم ومساعدتهم في تطبيق ما ورد في الأنظمة واللوائح بشأن السلامة المالية.

ويوضح الدليل بإسهاب التعاملات المالية والتمويلية الآمنة، التي في مقدمتها الالتزام بما تنص عليه الأنظمة واللوائح التنفيذية، وما يصدر عنها من تعاميم ولوائح وإجراءات يضعها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي حماية للقطاع، ودعمًا لنموه وتحقيقًا لمستهدفاته.

ويأتي إصدار الدليل ضمن جهود المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، المستمرة في التوعية، وسن التشريعات والأنظمة، وإصدار الأدلة، واللوائح المعينة للمنظمات على تنمية كياناتها واستدامتها، وبالتالي تحقيق أهداف التنمية الوطنية.

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الكلمات الدلالية:
التعاملات المالية غير الآمنة السلامة المالية القطاع غير الربحي المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي تمويل الإرهاب غسل الأموال

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