النقل: غرامة مالية 100 ألف ريال للشاحنات غير الملتزمة بالأوزان والأبعاد (فيديو)

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أكدت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، أن عدم التزام مركبات وشاحنات النقل بالأوزان والأبعاد المعتمدة يعرضها لغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال.

وشددت الوزارة على أن من يتجاوز محطة قياس أوزان وأبعاد مركبات النقل على الطرق يعاقب بغرامة مالية وفقًا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

في وقت سابق، أصدرت وزارة النقل، تنويهًا عاجلاً بخصوص رسوم توصيل الشحنات البريدية.

الرسائل الاحتيالية الخاصة بالشحنات البريدية

وقالت في تحذيرها عبر حسابها على “تويتر”: “لا تتجاوب مع الرسائل الاحتيالية التي تطلب سداد رسوم توصيل الشحنات البريدية، وتحقق من صحة طلب السداد من خلال المواقع والتطبيقات الرسمية لشركات الشحن.

وقبل أسبوع، أصدرت وزارة التجارة، تحذيرًا بخصوص الحيل التي يقوم بها المختصون في نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية (الفوركس) غير المرخصة.

وفي وقت سابق، حذرت اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية (الفوركس) غير المرخص.

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تحذير عاجل من وزارة النقل بخصوص رسوم توصيل الشحنات البريدية