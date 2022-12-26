سجّل نموًا 21%.. «التنمية الاجتماعية» يعتمد 35 مليار ريال للأعوام الثلاثة المقبلة

تواصل – فريق التحرير:

اعتمد بنك التنمية الاجتماعية مخصصات تمويلية تتجاوز 35 مليار ريال للأعوام الثلاثة المقبلة.

أرقام قياسية تحققت في تمويلات المنتجات التنموية 2022

ونشر “البنك” إنفوجرافًا لتوضيح الأرقام القياسية التي تم تحقيقها في تمويلات المنتجات التنموية لعام 2022، وجاءت كالتالي:

1- 13 مليار ريال تمويلات مالية للدعم الاقتصادي والاجتماعي التنموي (نمو 21% عن العام 2021).

2- أكثر من 150 ألف مواطن ومواطنة شمول مالي واجماعي.

3- أكثر من 5 مليارات ريال تمويل المنشآت الصغيرة والناشئة بنمو 34% عن العام 2021.

4- أكثر من 8600 منشأة صغيرة وناشئة المساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد.

5- أكثر من 15 جمعية ومؤسسة غير ربحية لدعم وتعميق أثر القطاع غير الربحي.

6- اعتماد مخصصات تمويلية تتجاوز 35 مليار ريال لمدة 3 أعوام قادمة لتوسيع نظام التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وقبل أيام، أعلن بنك التنمية الاجتماعية أنه يدرس إطلاق منتجات جديدة لتمويل قطاعات التعليم والصحة وذوي الإعاقة.

وطرح البنك المنتجات في استبيان عام للحصول على آراء المختصين والمهتمين بهدف اعتماد المنتج المناسب للغالبية في إطار حرص البنك على تنويع منتجات التمويل بمبالغ تبدأ من 18 ألفًا إلى 60 ألف ريال حسب الاحتياج، وفقًا لـ«المدينة».

منتجات يقدمها البنك للعملاء

1- تمويل بدون فائدة وخدمات غير مالية للمشاريع المتناهية الصغر؛ تشجيعًا لأصحابها على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم الخاص.

2- قروض بدون فائدة وخدمات غير مالية للجمعيات والمؤسسات الأهلية؛ بما يمكنها من الإسهام في تقديم الخدمات.

3- تمويل اجتماعي بدون فوائد لذوي الدخل المحدود من المواطنين؛ لمساعدتهم في التغلب على صعوباتهم المالية.

اقرأ أيضًا:

3 منتجات يقدمها بنك التنمية الاجتماعية لتمويل 3 قطاعات مهمة