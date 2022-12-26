الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
تنبيه عاجل من سفارة المملكة في بنجلاديش للمواطنين القادمين
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تنبيه عاجل من سفارة المملكة في بنجلاديش للمواطنين القادمين

تنبيه عاجل من سفارة المملكة في بنجلاديش للمواطنين القادمين

تنبيه عاجل من سفارة المملكة في بنجلاديش للمواطنين القادمين
٠١:٤٥:٣٩ م، الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت سفارة المملكة في بنجلاديش، تنبيهًا عاجلاً للمواطنين القادمين إلى بنجلاديش بخصوص الحصول على تأشيرة دخول البلاد.

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الحصول على تأشيرة الدخول من المطار

وكتبت السفارة عبر حسابها في موقع “تويتر”: “تود السفارة إحاطة عموم المواطنين الكرام الراغبين في القدوم إلى جمهورية بنجلاديش الشعبية بأن السلطات المحلية البنجلاديشية أتاحت الحصول على تأشيرة الدخول في جمهورية بنجلاديش الشعبيىة عند الوصول إلى مطار دكا”.

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تنبيه سابق من السفارة

وكانت السفارة قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر، أن السلطات المختصة في بنجلاديش تشترط الحصول على تأشيرة الدخول قبل الوصول إلى البلاد، ولا يمكن الحصول على تأشيرة الدخول من المطار.

وأفادت السفارة بأنه يمكن التواصل معها من خلال هاتف السفارة (00880255664000)، هاتف شؤون السعوديين (008801882088887)، الرقم الموحد لشؤون السعوديين في الخارج (96692003334+)، البريد الإلكتروني BDEMB@MOFA.GOV.SA.

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