وزير الاستثمار: المملكة عازمة أن تكون الرائدة في مجال الطاقة (فيديو)

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قال وزير الاستثمار، خالد الفالح، إن المملكة عازمة أن تكون الدولة الرائدة في مجال الطاقة.

وأضاف “الفالح” في مداخلة مع قناة “الإخبارية” معلقًا على زيارة الوفد الياباني للمملكة: الوفد من أكبر الوفود اليابانية التي زارت المملكة وجاء برئاسة وزير التجارة والاقتصاد.

وتابع: أمس، كان يومًا حافلاً بالإنجازات، وتم توقيع اتفاقيتين في مجال الطاقة والهيدروجين والأمونيا، وهذا يؤسس لشراكة الطاقة التي تمتد بعد التحول القائم والذي سيستمر ويتسارع في مجال الطاقة الجديدة.

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الحوار الوزاري السعودي الياباني للطاقة

عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ومعالي وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني نيشيمورا ياسوتوشي، اليوم، الاجتماع الوزاري الأول لـ “الحوار الوزاري السعودي الياباني للطاقة”، وذلك في مدينة الرياض.