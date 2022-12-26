وزير الاستثمار: المملكة عازمة أن تكون الرائدة في مجال الطاقة (فيديو)
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قال وزير الاستثمار، خالد الفالح، إن المملكة عازمة أن تكون الدولة الرائدة في مجال الطاقة.
وأضاف “الفالح” في مداخلة مع قناة “الإخبارية” معلقًا على زيارة الوفد الياباني للمملكة: الوفد من أكبر الوفود اليابانية التي زارت المملكة وجاء برئاسة وزير التجارة والاقتصاد.
وتابع: أمس، كان يومًا حافلاً بالإنجازات، وتم توقيع اتفاقيتين في مجال الطاقة والهيدروجين والأمونيا، وهذا يؤسس لشراكة الطاقة التي تمتد بعد التحول القائم والذي سيستمر ويتسارع في مجال الطاقة الجديدة.
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الحوار الوزاري السعودي الياباني للطاقة
عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ومعالي وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني نيشيمورا ياسوتوشي، اليوم، الاجتماع الوزاري الأول لـ “الحوار الوزاري السعودي الياباني للطاقة”، وذلك في مدينة الرياض.
وأكّد الوزيران خلال الاجتماع أهمية دعم استقرار أسواق البترول العالمية، من خلال تشجيع الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة، وضرورة ضمان إمدادات آمنة من جميع مصادر الطاقة إلى الأسواق العالمية، مشيرين إلى أن المملكة هي أكبر مَصدرٍ موثوقٍ به لإمدادات البترول الخام إلى اليابان، كما أنها شريكٌ يُعتمد عليه في هذا الجانب، كما أشاد معالي وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني بجهود المملكة المستمرة في تعزيز استقرار أسواق البترول العالمية.
ورحب الجانبان، بالتمديد الجديد للتعاون في مجال التخزين الإستراتيجي، بين وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان وشركة أرامكو السعودية، لمدة ثلاث سنوات، مشيدين بتوقيع مذكرتي تعاون في كل من مجال الاقتصاد الدائري للكربون، وإعادة تدوير الكربون، وفي مجال الهيدروجين النظيف، ووقود الأمونيا ومشتقاتها.
وأكدا الوزيران أهمية الوصول إلى الحياد الصفري للكربون، والتركيز على الانبعاثات بدلاً عن مصادر الطاقة، وذلك من خلال التطبيق الفعال لنهج الاقتصاد الدائري للكربون، وتقنيات إعادة تدوير الكربون.