«الصحة»: 53 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 46 حالة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، الاثنين، تسجيل 53 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، المسبب لمرض كوفيد-19.

اقرأ أيضًا:

«الصحة»: تسجيل 31 إصابة جديدة بـ كورونا وشفاء 44 حالة

826 ألفًا و850 حالة إصابة

وارتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 826 ألفُا و850 حالة.

اقرأ أيضًا:

الصحة تعلن إصابات ووفيات كورونا آخر 24 ساعة في المملكة

46 حالة تعاف جديدة

في المقابل، قالت الوزارة إنه تم تسجيل 46 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 814 ألفًا و415 حالة ولله الحمد.

وأشارت إلى تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9 آلاف و510 حالة وفاة. ولفتت الوزارة إلى أن عدد الحالات الحرجة 30 حالة.