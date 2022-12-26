الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«الصحة»: 53 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 46 حالة
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«الصحة»: 53 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 46 حالة

«الصحة»: 53 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 46 حالة

«الصحة»: 53 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 46 حالة
٠١:٢٥:١٩ م، الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، الاثنين، تسجيل 53 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، المسبب لمرض كوفيد-19.

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826 ألفًا و850 حالة إصابة

وارتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 826 ألفُا و850 حالة.

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46 حالة تعاف جديدة

في المقابل، قالت الوزارة إنه تم تسجيل 46 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 814 ألفًا و415 حالة ولله الحمد.

وأشارت إلى تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9 آلاف و510 حالة وفاة. ولفتت الوزارة إلى أن عدد الحالات الحرجة 30 حالة.

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آخر أخبار السعودية أخبار السعودية السعودية اليوم فيروس كورونا الجديد كوفيد 19 وزارة الصحة

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