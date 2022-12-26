الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بدء إصدار تصاريح المخيمات للأفراد في أراضي الغطاء النباتي والمتنزهات الوطنية
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بدء إصدار تصاريح المخيمات للأفراد في أراضي الغطاء النباتي والمتنزهات الوطنية

بدء إصدار تصاريح المخيمات للأفراد في أراضي الغطاء النباتي والمتنزهات الوطنية

بدء إصدار تصاريح المخيمات للأفراد في أراضي الغطاء النباتي والمتنزهات الوطنية
٠١:٣٢:٠٣ م، الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، فتح باب التخييم للراغبين عبر إصدار تصاريح المخيمات للأفراد في أراضي الغطاء النباتي والمتنزهات الوطنية التي يشرف عليها المركز، عن طريق إدارات تنمية الغطاء النباتي في المناطق، وإدارات المتنزهات الوطنية.

ويمنح المركز التصاريح في مواقع مختلفة في منطقة الرياض، مثل متنزهات (حريملاء الوطني، وثادق الوطني، وثادق رغبة، وروضة أم الشقوق، وجبلة، وروضة القاع بثرمداء بمحافظة مرات، وشقراء (النفود الشرقي))، وفي منطقة القصيم متنزهات (القصيم الوطني، والقشيع، والأسياف، وعنيزة (متنزهات الغضا)، وفي منطقة المدينة المنورة (متنزه البيضاء الوطني).

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الضوابط والاشتراطات الضرورية للتخييم

ويمنح المركز تصاريح التخييم للأفراد مع مراعاة التزام حامل التصريح بالضوابط والاشتراطات الضرورية للتخييم، وفقًا للوائح والأنظمة الصادرة من الجهات ذات العلاقة، ونظام البيئة ولوائحه التنفيذية، مثل الحفاظ على الغطاء النباتي ونظافته، وتجنُّب السلوكيات غير الحضارية أثناء التخييم وبعده، وغيرهما من الضوابط المعززة لحماية البيئة والغطاء النباتي.

 

شروط الحصول على تراخيص الأفراد

ووضع المركز مجموعة من الشروط للحصول على تراخيص الأفراد، منها:

  • أن يكون تحديد موقع التخييم تحت إشرافه.
  • توفير أدوات الأمن والسلامة بحسب متطلبات الدفاع المدني مع مراعاة اشتراطات الجهات ذات العلاقة.
  • توافر هوية وطنية أو إقامة نظامية للأفراد.
  • ألا تزيد مدة التخييم على ثلاثة أشهر.
  • أن يُحدَّد مخيم واحد فقط لكل مستفيد.
  • المحافظة على الغطاء النباتي في مواقع التخييم.
  • الابتعاد عن السلوكيات الضارة مثل (الرعي والصيد والاحتطاب ورمي النفايات).
  • عدم استخدام المخيمات لأي أغراض غير التخييم.
  • الالتزام بعدم إقامة المباني بمواد البناء الإنشائية أو ألواح الصاج المعدنية.
  • منع إقامة عقوم أو سواتر ترابية حول المخيم.
  • اتباع النظام الخاص بالمتنزه أو الموقع مكان التخييم.

ويأتي إصدار تصاريح التخييم من قبل المركز بضوابطه واشتراطاته العامة والخاصة، في إطار تنظيم نشاط التخييم، وتنمية وتطوير السياحة المستدامة في المملكة بما لا يؤثر في الغطاء النباتي وتنوعه، إضافة إلى تحسين جودة الحياة عبر الارتقاء بالخدمات المقدمة للمخيمين.

كما يتاح الاستفسار والتواصل عبر الإيميل التالي: Licence_permit@ncvc.gov.sa، أو عبر الرقم 939 تحويلة رقم 4.

يشار إلى أن المركز يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها، وتأهيل المتدهور منها، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة الاحتطاب، إضافة إلى الإشراف على أراضي المراعي، وحماية الغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، ما يعزز التنمية المستدامة التي ترتقي بجودة الحياة.

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