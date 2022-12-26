الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
5031 سوقًا و100 مخالفة.. جولات رقابية على أسواق ومستودعات الإطارات في جميع مناطق المملكة
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5031 سوقًا و100 مخالفة.. جولات رقابية على أسواق ومستودعات الإطارات في جميع مناطق المملكة

5031 سوقًا و100 مخالفة.. جولات رقابية على أسواق ومستودعات الإطارات في جميع مناطق المملكة

5031 سوقًا و100 مخالفة.. جولات رقابية على أسواق ومستودعات الإطارات في جميع مناطق المملكة
٠١:٢٣:١٥ م، الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

نفذت عدة جهات حكومية اليوم، جولات رقابية على منتجات الإطارات، شملت جميع مناطق المملكة؛ للتأكد من التزام الأسواق والمستودعات بالمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة والمتعلقة بكفاءة الطاقة.

تفتيش 5031 سوقًا نتج وضبط 100 مخالفة

واستهدفت الجولات 5031 سوقًا نتج عنها 100 مخالفة وضبط 73 إطارًا مخالفًا، كما استهدفت الجولات 112 مستودعًا نتج عنها مخالفة مستودع واحد وضبط 266 إطاراً مخالفًا، حيث تنوعت المخالفات المرصودة على الإطارات ما بين:

1 –  منتج لا يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية.

2 – منتج يحمل بطاقة دون وجود رمز الاستجابة السريع QR.

3 – منتج يحمل بطاقة أوروبية دون وجود السعودية.

4 – كفاءة الطاقة لمعادل الدوران C1 مخالفة للحد الأدنى.

5 – منتج يحمل بطاقة غير ملونة (أبيض وأسود).

كما شارك في الجولات الرقابية، على منتجات الإطارات في جميع مناطق المملكة، كل من:

1 – وزارة التجارة.

2 – وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

3 – هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

4 –  المركز السعودي لكفاءة الطاقة.

5 – الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الأسواق جولات رقابية ضبط مخالفات مستودعات الإطارات

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