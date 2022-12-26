الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
أمانة جازان: 5 إرشادات للوقاية من الأمطار والعواصف الرعدية
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أمانة جازان: 5 إرشادات للوقاية من الأمطار والعواصف الرعدية

أمانة جازان: 5 إرشادات للوقاية من الأمطار والعواصف الرعدية

أمانة جازان: 5 إرشادات للوقاية من الأمطار والعواصف الرعدية
٠١:١٨:٠٤ م، الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت أمانة منطقة جازان عن عدد من الإرشادات التي يجب على الأفراد اتباعها عند هطول الأمطار والعواصف الرعدية، حيث يؤدي اتباعها إلى إنقاذ حياتهم وحمايتهم من خطر السيول.

5 إرشادات للوقاية من الأمطار

وأوضحت الأمانة في إنفوجراف نشرته عبر «تويتر»، أن هذه الإرشادات، شملت:

1- متابعة تنبيهات وتحذيرات الجهات المختصة

2- منع الأطفال من اللعب في مناطق تجمع المياه

3- الابتعاد عن مصادر الكهرباء مثل أعمدة الإنارة وكبائن الكهرباء

4- تجنب المرور أو الجلوس في مجاري السيول

5- إفساح المجال أمام معدات سحب المياه.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، هطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك، ولا يستبعد تساقط للثلوج الخفيفة على أجزاء من تلك المناطق.

كما توقع استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

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