الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
مرور العيدابي يطيح بمقيم نقل 5 مخالفين لنظام أمن الحدود
تنبيه عاجل من سفارة المملكة في بنجلاديش للمواطنين القادمين
بدء إصدار تصاريح المخيمات للأفراد في أراضي الغطاء النباتي والمتنزهات الوطنية
«الصحة»: 53 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 46 حالة
5031 سوقًا و100 مخالفة.. جولات رقابية على أسواق ومستودعات الإطارات في جميع مناطق المملكة
أمانة جازان: 5 إرشادات للوقاية من الأمطار والعواصف الرعدية

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

مرور العيدابي يطيح بمقيم نقل 5 مخالفين لنظام أمن الحدود

مرور العيدابي يطيح بمقيم نقل 5 مخالفين لنظام أمن الحدود

مرور العيدابي يطيح بمقيم نقل 5 مخالفين لنظام أمن الحدود
٠١:٤٧:٣٤ م، الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير

قبض مرور محافظة العيدابي بمنطقة جازان على مقيم من الجنسية اليمنية لنقله في مركبته (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.

وقال إنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان أن كل من يسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات.

اقرأ أيضًا:

بالتفاصيل.. القبض على عشرات المخالفين لنظام أمن الحدود والإقامة بالرياض

عقوبات مشددة

وأضاف أن العقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم الحدود كوريا الشمالية مخالفين مخالفين لأمن الحدود

مواد ذات صلة

المزيد
مواطن يوثق مخالفات جسيمة على طريق سريع بـ«جدة».. والمرور يتفاعل (فيديو)

مواطن يوثق مخالفات جسيمة على طريق سريع بـ«جدة».. والمرور يتفاعل (فيديو)

١٠:٤٠ م، الأحد، ٠٢ أكتوبر ٢٠١٦
وفاة 3 وإصابة آخرين إثر تصادم مركبتين بالعرضيات 

وفاة 3 وإصابة آخرين إثر تصادم مركبتين بالعرضيات 

٠١:٠٤ ص، الجمعة، ١١ سبتمبر ٢٠١٥
التجارة الخارجية للمملكة تقفز إلى 1.52 تريليون ريال.. والفائض يصل إلى 158%

التجارة الخارجية للمملكة تقفز إلى 1.52 تريليون ريال.. والفائض يصل إلى 158%

٠٧:٤٤ ص، الأربعاء، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢
التجارة تضبط “بودرة أطفال” فاسدة في مكة (صور)

التجارة تضبط “بودرة أطفال” فاسدة في مكة (صور)

٠١:٣١ ص، الخميس، ٠٢ أكتوبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *