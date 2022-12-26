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خبير طقس: لهذا السبب يقوم المزارعون بإشعال النار فوق حقولهم خلال الشتاء
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خبير طقس: لهذا السبب يقوم المزارعون بإشعال النار فوق حقولهم خلال الشتاء

خبير طقس: لهذا السبب يقوم المزارعون بإشعال النار فوق حقولهم خلال الشتاء

خبير طقس: لهذا السبب يقوم المزارعون بإشعال النار فوق حقولهم خلال الشتاء
٠١:١١:١٠ م، الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف خبير طقس وأستاذ المناخ، أ.د. عبدالله ‌المسند، أن الكثير من المزارعين يقومون بإشعال النار فوق حقولهم خلال الشتاء.

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لهذا السبب يشعل المزارعون النار فوق المحصول

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن الصقيع يعتبر أهم أعداء المزارع حيث يشكل خطورة للمحاصيل والتي ربما تموت أو تتضرر إذا وصلت درجة الحرارة إلى مادون الحد الأدنى لتحمل المحصول، مشيرًا إلى أن  بعض المزارعين يعمدون إلى إشعال النار ونشر الدخان لرفع درجة الحرارة ومنع حدوث الصقيع فوق حقولهم، ومنهم من يغطي محاصيله بالبلاستيك.

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تحذير من الظروف الجوية قارسة البرودة

وأضاف أنه في مثل هذه الظروف الجوية قارسة البرودة،ودرجات حرارة متدنية، مع نشاط للرياح السطحية، قد يتعرض الإنسان للبرد لفترة طويلة، ويُصاب بمرض قَضْمَةُ الصقيع أو عضة البرد، خاصة في الأطراف كالأصابع والأنف والأذن والوجه بشكل عام، حيث تضعف الدورة الدموية في تلك المواضع من الجسم.

سحب ممطرة على هذا المناطق

وأشار في الوقت نفسه، إلى أنه من المتوقع اليوم أن تتشكل السحب المتفرقة والممطرة على أجزاء من مناطق؛ شمالي وشرقي الرياض والشرقية الحدود الشمالية الجوف تبوك حائل القصيم جازان، وربما تمتد ناحية المدينة وعسير.

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استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية إشعال النار الدخان الطقس المحاصيل المزارعون المسند فصل الشتاء

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