الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
إنقاذ معتمر توقف قلبه في ساحات المسجد النبوي
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إنقاذ معتمر توقف قلبه في ساحات المسجد النبوي

إنقاذ معتمر توقف قلبه في ساحات المسجد النبوي

إنقاذ معتمر توقف قلبه في ساحات المسجد النبوي
٠١:١٣:٥٨ م، الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت الفرق الطبية من إنقاذ حياة معتمر من الجنسية الآسيوية إثر توقّف قلبه في ساحات المسجد النبوي.

واستقبل قسم الطوارئ بـ “مركز صحي باب جبريل”، أحد مراكز التجمّع الصحي المحيطة بالمسجد النبوي، الحالة التي نقلت بواسطة الهلال الأحمر، وتبيّن فقدانه الوعي، وعند إجراء الكشف المبدئي تبين توقّف القلب والتنفس لدى المصاب، وفق ما أوردت صحيفة “الرياض”.

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إنقاذ المصاب بعد إحراء الإنعاش القلبي الرئوي

وقال تجمّع المدينة المنورة الصحّي، إن الفريق الطبي بالمركز باشر إجراء عمليات الإنعاش القلبي الرئوي، التي استمرت لأكثر من 20 دقيقة حتى استعاد المصاب -بفضل الله – النبض والتنفّس, وتم نقله إلى مستشفى المدينة المنورة العام، لإكمال الفحوصات والخطة العلاجية بعد استقرار حالته الصحية.

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يذكر أن عدة مراكز صحية بالقرب من المسجد النبوي تم تجهيزها ودعمها بأحدث الأجهزة والكوادر المؤهلة تعمل على مدار الساعة على تقديم الخدمات العلاجية والطبية, ومباشرة الحالات الطارئة ضمن منظومة الخدمات الصحية المقدّمة لقاصدي المسجد النبوي.

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