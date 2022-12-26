لحملة الثانوية.. مستشفى قوى الأمن يُعلن عن هذه الوظائف الشاغرة

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أعلن مستشفى قوى الأمن عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، لحملة البكالوريوس فأعلى.

واشترطت أن يكون المتقدم من المواطنين، وفقًا للتفاصيل والشروط التالية:

المسمى الوظيفي:

فني هندسي ثالث (كهربائي) – فني هندسي ثالث (كهربائي)

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المؤهلات والخبرة:

لحاملي الدبلوم: يفضل الخبرة في المجال ذي الصلة.

لخريجي الثانوية العامة: خبرة لا تقل عن سنتين في المجال ذي الصلة.

طبيب مقيم في طب الأطفال

المؤهلات والخبرة:

-تخرج من كلية طب معتمدة حاصل على درجة بكالوريوس الطب والجراحة

-رخصة سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

-الشهادة الحالية سارية المفعول لدعم الحياة الأساسية أو الحصول عليها في غضون 6 أشهر من بدء التوظيف

-اتمام سنة تدريب إلزامي

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طريقة التقديم:

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).