لحملة الثانوية.. مستشفى قوى الأمن يُعلن عن هذه الوظائف الشاغرة
تواصل – فريق التحرير:
أعلن مستشفى قوى الأمن عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، لحملة البكالوريوس فأعلى.
واشترطت أن يكون المتقدم من المواطنين، وفقًا للتفاصيل والشروط التالية:
المسمى الوظيفي:
فني هندسي ثالث (كهربائي) – فني هندسي ثالث (كهربائي)
اقرأ أيضًا:
لهؤلاء.. وظائف شاغرة في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
المؤهلات والخبرة:
لحاملي الدبلوم: يفضل الخبرة في المجال ذي الصلة.
لخريجي الثانوية العامة: خبرة لا تقل عن سنتين في المجال ذي الصلة.
طبيب مقيم في طب الأطفال
المؤهلات والخبرة:
-تخرج من كلية طب معتمدة حاصل على درجة بكالوريوس الطب والجراحة
-رخصة سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
-الشهادة الحالية سارية المفعول لدعم الحياة الأساسية أو الحصول عليها في غضون 6 أشهر من بدء التوظيف
-اتمام سنة تدريب إلزامي
اقرأ أيضًا:
وظائف لدى شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات «ساتورب» بعدة تخصصات
طريقة التقديم:
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).