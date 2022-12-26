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لحملة الثانوية.. مستشفى قوى الأمن يُعلن عن هذه الوظائف الشاغرة

لحملة الثانوية.. مستشفى قوى الأمن يُعلن عن هذه الوظائف الشاغرة

لحملة الثانوية.. مستشفى قوى الأمن يُعلن عن هذه الوظائف الشاغرة
١٢:٥٤:٥٢ م، الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى قوى الأمن عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، لحملة البكالوريوس فأعلى.

واشترطت أن يكون المتقدم من المواطنين، وفقًا للتفاصيل والشروط التالية:

المسمى الوظيفي:

فني هندسي ثالث (كهربائي) – فني هندسي ثالث (كهربائي)

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المؤهلات والخبرة:

لحاملي الدبلوم: يفضل الخبرة في المجال ذي الصلة.
لخريجي الثانوية العامة: خبرة لا تقل عن سنتين في المجال ذي الصلة.

طبيب مقيم في طب الأطفال

المؤهلات والخبرة:

-تخرج من كلية طب معتمدة حاصل على درجة بكالوريوس الطب والجراحة
-رخصة سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
-الشهادة الحالية سارية المفعول لدعم الحياة الأساسية أو الحصول عليها في غضون 6 أشهر من بدء التوظيف
-اتمام سنة تدريب إلزامي

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طريقة التقديم:

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

 

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