الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«الغذاء والدواء»: 5 نصائح لسلامة تخزين وتحضير القهوة منزليًا
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«الغذاء والدواء»: 5 نصائح لسلامة تخزين وتحضير القهوة منزليًا

«الغذاء والدواء»: 5 نصائح لسلامة تخزين وتحضير القهوة منزليًا

«الغذاء والدواء»: 5 نصائح لسلامة تخزين وتحضير القهوة منزليًا
١٢:٢٦:٣٨ م، الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

قدمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، 5 نصائح لسلامة تخزين وتحضير القهوة منزليا، بما يضمن مذاقها وعدم ضررها.

وقالت الهيئة إنه يكثر استهلاك الأفراد للقهوة يوميًا في المنازل؛ ولسلامتك احرص على تخزينها وتحضيرها بأفضل الطرق التي تضمن سلامتها.

وأشارت إلى أن العديد من الناس يربطون تخزين القهوة بالحفاظ على هذين العنصرين، مع العلم أنه عند تخزينها بشكل خاطئ فإن ذلك قد يؤدي إلى تراكم الميكروبات عليها والتسبب في حدوث تسمم غذائي.

5 نصائح لسلامة تخزين وتحضير القهوة منزليا

والنصائح الخمس هي:

1- عدم استخدام معدات آلة القهوة لأي شيء آخر، وتجنب استخدام معدات تحضير القهوة كالإناء الزجاجي الذي يوضع فيه الشراب في الطهي أو وضع سائل آخر فيه لأن ذلك قد يعرضها لخطر التلوث.

2- المحافظة على تنظيف آلة القهوة بشكل دوري حتى لا تتراكم الميكروبات أو يتشكل العفن.

3- الحرص على تخزين القهوة في حاوية أو وعاء محكم الإغلاق مصنوع من السيراميك لتجنب أشعة الشمس.

4-تخزين القهوة في مكان جاف أو تجميدها في “الفريزر” لتجنب نمو الفطريات، والتخلص من القهوة عند ملاحظة أي علامة على وجود العفن فيها.

5-التخلص من الحليب وبدائله التي تدخل في تحضير القهوة وتكون منتهية الصلاحية، فبعض البدائل وبالرغم من عدم احتوائها على الحليب إلا أنها قد تتلوث بالميكروبات إذا لم تخزن بشكل صحيح في مكان بارد.

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