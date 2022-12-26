الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيًا.. والمستوطنون يهاجمون المنازل ويحرقون المركبات
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الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيًا.. والمستوطنون يهاجمون المنازل ويحرقون المركبات

الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيًا.. والمستوطنون يهاجمون المنازل ويحرقون المركبات

الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيًا.. والمستوطنون يهاجمون المنازل ويحرقون المركبات
١٢:٠٧:١٣ م، الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم، ما لا يقل عن 11 فلسطينيًا خلال اقتحام عدة بلدات ومدن فلسطينية في الضفة الغربية.

اعتقال ثلاثة فلسطينيين من عائلة واحدة

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من عائلة واحدة بقرية صور باهر في القدس المحتلة، وثلاثة آخرين من مدينة رام الله بعد مداهمة عدة قرى، إضافة إلى اعتقال 3 فلسطينيين من مدينة جنين و نابلس، بينهم أسير محرر.

عمليات اقتحام لقرى قضاء طولكرم

وأضاف  أن قوات الاحتلال شنت عمليات اقتحام لقرى قضاء طولكرم واعتقلت فلسطينيين، حيث واصلت انتشارها المكثف على مداخل مدينة نابلس، وأغلقت كافة مداخلها، وواصلت مداهمة منازل الفلسطينيين.

المستوطنون يحرقون عددًا من المركبات

وحسب وكالة «وفا» الرسمية، فقد أقدم مستوطنون على حرق ثلاث مركبات فلسطينية في قرى عوريف وبورين جنوب نابلس، بعد اقتحام تلك القرى والاعتداء على الفلسطينيين بحماية كاملة من قوات الاحتلال

الاحتلال يقتحم قرية تياسير شرق طوباس

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية تياسير شرق طوباس، وفتشت منزلًا، وهدمت ورشة بيع وتفكيك قطع المركبات على مساحة 108 أمتار مربعة، على دوار خربة قلقس جنوب مدينة الخليل.

الجامعة العربية تحذر من تدهور الأوضاع في فلسطين

في الوقت نفسه، حذرت جامعة الدول العربية من تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء تولي بنيامين نتنياهو رئاسة حكومة الاحتلال، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والتصدي لمشاريع ومخططات الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي سيشعل إنفاذها الأوضاع المتردية بتداعياتها وانعكاساتها على الأمن والسلم في المنطقة والعالم بأسره.

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الكلمات الدلالية:
الضفة الغربية القدس المحتلة المستوطنون طولكرم فلسطين قوات الاحتلال

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