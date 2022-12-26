15 شركة صحية وطبية تحصد جائزة مجلس الضمان الصحي للتميز

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مركز التواصل الحكومي، أن 15 شركة صحية وطبية حصدت جائزة مجلس الضمان الصحي للتميز في مساراتها الثلاث.

الشركات الحاصلة على جائزة مجلس الضمان

وأوضح أن جائزة مجلس الضمان الصحي للتميز في مساراتها الثلاث، حصدتها عدة شركات على النحو التالي:

أولًا: شركات إدارة المتطلبات:

1- شركة «جلوب ميد».

ثانيًا: التأمين الصحي:

1 – التعاونية.

2 – شركة ميد جولف.

3 – شركو سايكو.

4 – شرطة «بوبا» و«GIG».

ثالثًا: مقدمي خدمات الرعاية الصحية:

1 – المركز الطبي الخليجي.

2 – مستشفى د. سليمان الحبيب.

3 – المركز التخصصي الخليجي.

4 – المستشفى السعودي الألماني.

5 – مستشفيات ومراكز مغربي.

6 – مستشفيات الحياة الوطني.

7 – مستشفى الموسى التخصصي.

وفي وقت سابق، أطلق مجلس الضمان الصحي جائزة ضمان للتميز، وذلك ضمن إطار إستراتيجية المجلس وسعيه إلى أن يكون جهة تنظيمية رائدة لتمكين المستفيدين من خلال قطاع ممكن تحفزه الجودة والكفاءة ويطبق التحول الرقمي، حيث تهدف الجائزة إلى:

1 – توفير فرص تواصل لا مثيل لها للأفراد.

2 – رفع معايير التميز الصناعي في الدولة والمنطقة.

3 – تعزيز ثقافة الابتكار في صناعة التأمين الصحي في المملكة.

4 – الاعتراف بالعاملين وفق أعلى المعايير في قطاع التأمين الصحي الخاص.

5 – تشجيع ودعم تطوير قطاع التأمين الصحي الخاص نحو تحقيق الجودة والشفافية.

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