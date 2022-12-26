أمانة جدة: سحب وتصريف 1.6 مليون متر مكعب من مياه الأمطار

تواصل – واس:

قالت أمانة محافظة جدة، إن الجهود الميدانية في مواجهة الحالة المطرية التي هطلت الأسبوع الماضي أسفرت عن سحب وتصريف أكثر من 1.6 مليون متر مكعب من تجمعات المياه في الطرق والشوارع الرئيسة والداخلية بمشاركة أكثر من 3.333 فرداً و 1.953 معدة وآلية.

وأشارت الأمانة – في بيان – إلى أن إجمالي ردود الصهاريج المستخدمة تجاوز الـ 31 ألف ردٍ والتي أسهمت في رفع قرابة الـ 853 ألف متراً مكعباً من المياه، فيما قدرت مياه الأمطار التي تم تصريفها عبر الشبكة والمحطات القائمة 819 ألف متر مكعب، فضلاً عن الكميات التي استوعبتها الشبكات عبر المصبات الأخرى.

معالجة الأضرار الناجمة عن الحالة المطرية

ورصدت الأمانة تضرر أكثر من 100 شجرة ونخلة و 16 عمود إنارة و 140 متراً طولياً من الهبوطات الأرضية بجانب تلفيات متفرقة في بعض المواقع.

وكانت فرق العمل التابعة لأمانة جدة قد باشرت خطة الاستعدادات لموسم الأمطار والتي تم توزيعها على نطاق 16 بلدية فرعية و 13 مركزاً للإسناد، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة بعد صدور تنبهات المركز الوطني للأرصاد ومركز إدارة الأزمات والكوارث.

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