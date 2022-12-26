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استقرار الإسترليني وانخفاض اليورو.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال

استقرار الإسترليني وانخفاض اليورو.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال

استقرار الإسترليني وانخفاض اليورو.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال
١١:٥١:٠٨ ص، الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الاثنين، الموافق 27 من ديسمبر، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.76، في حين بلغ سعر اليورو 4.00 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.98

دينار كويتي 12.27

ريال عماني 9.77

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.53

فرنك سويسري 4.03

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