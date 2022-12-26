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صباح اليوم.. شاهد سيول حقل تصب في البحر شمال غرب تبوك

صباح اليوم.. شاهد سيول حقل تصب في البحر شمال غرب تبوك

صباح اليوم.. شاهد سيول حقل تصب في البحر شمال غرب تبوك
١١:٢٥:٤٦ ص، الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

جرت السيول، صباح اليوم، نتيجة الأمطار الغزيرة المتساقطة على منطقة تبوك، وسط انخفاض درجات الحرارة.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل، كيف جرت السيول في تبوك، حتى صبّت في البحر وسط أجواء شتوية باردة.

أمطار على محافظات تبوك والشرقية 

وصباح اليوم هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة تبوك شملت محافظة «البدع ومراكز محافظة تيماء ومركز رحيب وضواحيه»، بالتزامن مع تساقط أمطار على مدن المنطقة الشرقية، شملت «القطيف والجبيل والخبر ومدينة الدمام والظهران».

أمطار رعدية غزيرة على 13 منطقة

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك، ولا يستبعد تساقط للثلوج الخفيفة على أجزاء من تلك المناطق.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة وتكوّن الضباب الذي قد يؤثر على مدى الرؤية.

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