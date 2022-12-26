بدولة أوروبية.. العشرات بالمستشفيات جراء انحراف قطار مُحمّل بمادة «الأمونيا»

تواصل – وكالات:

أعلنت السلطات الصربية أنه تم نقل عشرات المصابين إلى المستشفيات، وذلك نتيجة انحراف قطار ينقل الأمونيا وتسرب حمولته في جنوب شرق البلاد.

ورفعت السلطات حالة الطوارئ في الجزء المتضرر من المدينة التي يبلغ عدد سكانها 60 ألف نسمة، مطالبة السكان إلى التزام منازلهم.

القطار كان ينقل موادًا سامة

وقال مسؤولون إن القطار المكون من 20 عربة كان ينقل مواد سامة من بلغاريا المجاورة، ولم يسجل وقوع إصابات أخرى ناتجة عن خروجه عن مساره.

إصابة 51 شخصًا بالتسمم

وكشف رئيس بلدية مدينة بايروت التي وقع فيها الحادث، أن تسرب الأمونيا تسبب في إصابة ما لا يقل عن 51 شخصًا بالتسمم، مؤكدًا أن القطار خرج عن مساره مما أدى الى تسرب الأمونيا وانتشار كمية كبيرة من الغاز في الهواء، حسب «إندبندنت».

ووفق الخبراء، فإن الأمونيا هو غاز قلوي عديم اللون ذو رائحة قوية، يتكون من النتروجين والهيدروجين، ويتواجد بشكل طبيعي في البيئة، وتشكل التركيزات القوية منه خطرًا شديدًا على صحة الإنسان والحيوان.

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