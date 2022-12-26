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انخفاض طفيف في أسعار الذهب اليوم مقارنة بأمس.. وعيار 21 يسجل 218 ريالاً

انخفاض طفيف في أسعار الذهب اليوم مقارنة بأمس.. وعيار 21 يسجل 218 ريالاً

انخفاض طفيف في أسعار الذهب اليوم مقارنة بأمس.. وعيار 21 يسجل 218 ريالاً
١١:٢٧:٢٢ ص، الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الاثنين الموافق 26 من ديسمبر 2022، بشكل طفيف مقارنة بأسعار أمس، وسجل عيار 24 نحو 217.58 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 199.45 ريال.

عيار 21 يسجل 190.38 ريال

كما سجل الذهب عيار 21 نحو 190.38 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 163.19 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 126.92 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 108.79 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6767 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1523 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 217,577 ريال.

أسعار الذهب أمس

وأمس، سجل عيار 24 نحو 217.60 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 199.47 ريال، كما سجل الذهب عيار 21 نحو 190.40 ريال.

وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 163.20 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 126.93 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 108.80 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6767 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1523 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 217,599 ريال.

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