الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«سعود الطبية» تقدم نصائح ذهبية لوقاية الأطفال من الأمراض الشتوية
15 شركة صحية وطبية تحصد جائزة مجلس الضمان الصحي للتميز
أمانة جدة: سحب وتصريف 1.6 مليون متر مكعب من مياه الأمطار
استقرار الإسترليني وانخفاض اليورو.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال
بدولة أوروبية.. العشرات بالمستشفيات جراء انحراف قطار مُحمّل بمادة «الأمونيا»
للأمهات.. التهوية الجيدة للمنزل تقي أطفالك من 3 أمراض

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

للأمهات.. التهوية الجيدة للمنزل تقي أطفالك من 3 أمراض

للأمهات.. التهوية الجيدة للمنزل تقي أطفالك من 3 أمراض

للأمهات.. التهوية الجيدة للمنزل تقي أطفالك من 3 أمراض
١١:٢٩:٠٠ ص، الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير

نصح خبراء ومختصون الآباء والأمهات بأهمية التهوية الجيدة للمنازل كونها تقي الأطفال من 3 أمراض.

وبحسب موقع “STEP TO HEALTH”،  فإن تهوية المنازل تقوم بإزالة ثاني أكسيد الكربون السام من الجسم مع كل نفس نأخذه، وخاصة الأطفال.

3 أمراض بسبب سوء التهوية

وقال الخبراء والمختصون إن تهوية المنازل تساعد في الآتي:

1-تجديد الأكسجين.

2-تنظيم الرطوبة.

3-إزالة الروائح الكريهة والجسيمات العالقة وحتى الغبار.

4- تؤدي التهوية غير السليمة إلى مشاكل صحية وإصابة الأطفال بعدة أمراض هي:

  • الإصابة بالحساسية.
  • الإصابة بالالتهابات لأنه يسهل على الغبار والجراثيم التراكم.
  • الإصابات الفيروسية كون عدم التهوية يساعد في نمو الكائنات الحية الدقيقة.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الصحة على أن التهوية الجيدة تساعد على تفادي انتشار الأمراض المعدية.

وأوضحت أن مصادر التهوية مثل فتح النوافذ والأبواب، والتهوية بالوسائل الميكانيكية مثل أنظمة التدفئة والتهوية، مع أهمية التأكد من صيانة الفلاتر، تسهم في الحد من انتشار الأمراض المعدية.

اقرأ أيضًا:

«الصحة» تشدد على ضرورة التهوية الجيدة لتفادي انتشار الأمراض المعدية

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم التهوية الشتاء تهوية المنزل

مواد ذات صلة

المزيد
15 مليار دولار حجم الاستثمارات الفرنسية في المملكة

15 مليار دولار حجم الاستثمارات الفرنسية في المملكة

٠٦:١٥ م، الجمعة، ٠٩ أكتوبر ٢٠١٥
تبوك.. سبعيني يستحوذ على سيارة إسعاف لإنقاذ زوجته

تبوك.. سبعيني يستحوذ على سيارة إسعاف لإنقاذ زوجته

٠١:٢٦ م، الجمعة، ١١ سبتمبر ٢٠١٥
«التجارة» تستدعي 785 سيارة «كاديلاك» و113 مركبة «شفروليه- افيو»

«التجارة» تستدعي 785 سيارة «كاديلاك» و113 مركبة «شفروليه- افيو»

٠٢:٤٨ م، الأحد، ٠٨ نوفمبر ٢٠١٥
وزير الشؤون الاسلامية يتفقد مساجد المشاعر المقدسة.. غداً

وزير الشؤون الاسلامية يتفقد مساجد المشاعر المقدسة.. غداً

١٠:٤٣ م، الأربعاء، ٠٧ سبتمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *