للأمهات.. التهوية الجيدة للمنزل تقي أطفالك من 3 أمراض

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نصح خبراء ومختصون الآباء والأمهات بأهمية التهوية الجيدة للمنازل كونها تقي الأطفال من 3 أمراض.

وبحسب موقع “STEP TO HEALTH”، فإن تهوية المنازل تقوم بإزالة ثاني أكسيد الكربون السام من الجسم مع كل نفس نأخذه، وخاصة الأطفال.

3 أمراض بسبب سوء التهوية

وقال الخبراء والمختصون إن تهوية المنازل تساعد في الآتي:

1-تجديد الأكسجين.

2-تنظيم الرطوبة.

3-إزالة الروائح الكريهة والجسيمات العالقة وحتى الغبار.

4- تؤدي التهوية غير السليمة إلى مشاكل صحية وإصابة الأطفال بعدة أمراض هي:

الإصابة بالحساسية.

الإصابة بالالتهابات لأنه يسهل على الغبار والجراثيم التراكم.

الإصابات الفيروسية كون عدم التهوية يساعد في نمو الكائنات الحية الدقيقة.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الصحة على أن التهوية الجيدة تساعد على تفادي انتشار الأمراض المعدية.

وأوضحت أن مصادر التهوية مثل فتح النوافذ والأبواب، والتهوية بالوسائل الميكانيكية مثل أنظمة التدفئة والتهوية، مع أهمية التأكد من صيانة الفلاتر، تسهم في الحد من انتشار الأمراض المعدية.

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