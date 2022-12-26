منها 54 ولاية بأمريكا.. أبرز 7 زلات لبايدن في 2022 (فيديو)

تواصل – وكالات:

شهد عام 2022 الذي يلملم أوراقه راحلًا، عددًا غير قليل لزلات اللسان التي صبّح بها الرئيس الأمريكي، العالم ومسّاه، حيث تعرض مرارًا لسيل من الانتقادات بسبب أخطائه المتكررة على الملأ.

وفي الوقت الذي يواري الأمريكيون فيه وجههم خجلًا، يدافع البيت الأبيض عن الحاكم رقم 46، مؤكدًا أنه يتمتع بعقل ناضج، وذهن متقد، وصحة جيدة.

وما فتأت وكالات الأنباء ووسائل الإعلام الدولية تتناقل المواقف المحرجة وزلات اللسان المتكررة للرئيس الأمريكي، والتي كانت على هذا النحو:

الشعب الإيراني بدلًا من الأوكراني

وفي أول العام وبالتحديد في شهر مارس، وخلال خطاب له، ارتكب بايدن خطأ فادحًا بالخلط بين شعب إيران وشعب أوكرانيا في لحظة سرعان ما انتشرت على نطاق واسع، حيث صرح وهو يحاول لفت الانتباه إلى الحرب في أوكرانيا، والتعبير عن تعاطفه مع الأوكرانيين، أن الرئيس بوتين قد يطوق كييف بالدبابات، لكنه لن يربح قلوب وأرواح الشعب الإيراني.

«بايدن» يقرأ تعليمات الملقن بصوت عال

ولم تمر شهور حتى تعرض الرئيس الأمريكي للسخرية وذلك بعد أن أخطأ في سطوره أثناء إلقاء كلمة، وقرأ في يوليو، تعليمات الملقن بصوت عال، حيث ظهر في مقطع وهو يردد جملة يلقنها له أحد مرافقيه في المؤتمر.

الرئيس ينسي وفاة نائبة جمهورية

وفي أواخر شهر سبتمبر كان الخطأ الأكثر إحراجًا، حيث دعا الرئيس، النائبة جاكي والورسكي، أثناء حديثه في مؤتمر بالبيت الأبيض حول الجوع والتغذية والصحة، متناسيًا وفاتها بعد حادث سيارة في وقت سابق.

ارتبك أثناء محاولته مغادرة المسرح

وبعد انتهاء خطابه في تجمع حاشد في بيتسبرغ، بدا بايدن مرتبكًا أثناء محاولته مغادرة المسرح، حيث استدار إلى يمينه وابتعد بضع خطوات عن المنصة قبل أن يبدأ في التحدث إلى شخص بعيد عن الأنظار غير موجود.

واستدار بايدن في الاتجاه الآخر، وفي النهاية استدار 180 درجة إلى يساره. ثم أشار بإصبعه إلى الأمام وخرج من المنصة، مما أثار تسلية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وشككوا في كفاءة عقل الرئيس الأمريكي.

وصفه لـ”كمالا هاريس” بالرئيس العظيم

وخلال حديثه في أكتوبر بمهرجان «ديوالي الهندوسي» بالبيت الأبيض، ارتكب «بايدن» خطأً، عندما وصف كمالا هاريس بالرئيس العظيم وتمنّى لها عيد ميلاد، حيث أشار إليها بالخطأ كرئيسة وليس نائبة للرئيس.

الولايات المتحدة لديها 54 ولاية

وعندما تحدث عن قانون الرعاية بأسعار معقولة، أخطأ بايدن مرة أخرى أثناء حملته الانتخابية لعضو مجلس الشيوخ عن ولاية بنسلفانيا الأمريكية جون فيترمان في أواخر أكتوبر، حيث قال إن الولايات المتحدة لديها 54 ولاية بدلاً من 50.

لم يعرف رئيس البلد المضيف بقمة الآسيان

وأمام قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان»، وخلال خطاب ألقاه في بنوم بنه بكمبوديا، أشار بالخطأ إلى رئيس وزراء كولومبيا، بدلاً من كمبوديا، عندما حاول توجيه الشكر إلى مضيفي القمة.

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بعد زلة لسانه.. البيت الأبيض ينفي إصابة «بايدن» بالسرطان

وذكرت مجلة «نيوز ويك»، أنه على الرغم من الأخطاء الفادحة المتكررة طوال فترة رئاسته، فإن البيت الأبيض يواصل تبرير تصريحات بايدن في مؤتمرات صحفية، مشيرة إلى طبيب البيت الأبيض الدكتور كيفين أوكونور كتب في مذكرة في نوفمبر 2021 أن «بايدن، رجل يتمتع بصحة جيدة ونشاطٍ، حيث يبلغ من العمر 78 عامًا وهو لائق لتنفيذ مهام الرئاسة».