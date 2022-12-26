توضيح من حساب المواطن حول تأثير العمالة المنزلية والسائق الخاص على الدعم

تواصل – فريق التحرير

أصدر برنامج حساب المواطن، اليوم الاثنين، توضيحًا حول تأثير العمالة المنزلية والسائق الخاص على الدعم.

جاء ذلك في تغريدة على “تويتر” ردًا على أحد المستفيدين، سأل عن تأثير السائق الخاص والعمالة المنزلية على صرف الدعم.

ورد حساب المواطن عليه قائلاً: “وجود العمالة المنزلية لا يؤثر على الأهلية والاستحقاق، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشملك الدعم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق الخاص بك بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية”.

والثلاثاء، أعلن حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدورة 62 (شهر يناير 2023)، وقال إنه للتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية.

إيداع دعم دفعة ديسمبر

وفي 11 من الشهر الجاري، أعلن برنامج حساب المواطن، تفاصيل الدفعة 61 مشيرًا إلى أنها تضمنت إيداع 3.6 مليار ريال لـ11.2 مليون مستفيد.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، مشيرًا إلى أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم.

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