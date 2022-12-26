الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بدء تداول أسهم « أرامكو لزيوت الأساس لوبريف» في هذا الموعد
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بدء تداول أسهم « أرامكو لزيوت الأساس لوبريف» في هذا الموعد

بدء تداول أسهم « أرامكو لزيوت الأساس لوبريف» في هذا الموعد

بدء تداول أسهم « أرامكو لزيوت الأساس لوبريف» في هذا الموعد
١٠:١٤:٠٩ ص، الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت “تداول” عن بدء تداول أسهم شركة أرامكو لزيوت الأساس لوبريف في السوق الرئيسة اعتبارًا من يوم الأربعاء 04 /06 /1444هـ الموافق 28 من ديسمبر الجاري، برمز تداول 2223 وبالرمز الدولي SA15M1HH2NH5.

وأشارت إلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30 في المئة مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10 في المئة.

ومن المقرر أن يتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج وابتداءً من اليوم الرابع للتداول.

وأضافت أنه سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10 في المئة، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

الشركة أعلنت عن نتائج عملية اكتتاب المستثمرين الأفراد 

وفي وقت سابق، أعلنت شركة أرامكو عن نتائج عملية اكتتاب المستثمرين الأفراد في طرحها العام الأولي (“الطرح”).

وبدأت عملية اكتتاب المستثمرين الأفراد، والتي تشمل بحد أعلى 12.511.250سهمًا تمثل 25% من إجمالي أسهم الطرح، يوم الأربعاء 14 ديسمبر الجاري وانتهت يوم الأحد 18 ديسمبر 2022م الساعة الخامسة مساءً.

وشارك في عملية الاكتتاب  524,848 مكتتب بنسبة تغطية تجاوزت 2,3 مرة، ووصلت القيمة الإجمالية للطلبات إلى 2.850 مليار ريال سعودي.

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