الطبق بـ27 ريالاً.. هذه أسباب ارتفاع أسعار البيض في المملكة

تواصل – فريق التحرير

سجلت أسعار البيض في المملكة ارتفاعات جديدة خلال الأيام الماضية وصلت إلى 5 ريالات في الطبق الواحد، بمتوسط زيادة من 5 إلى 10%، وسط تساؤلات كثيرة حول أسباب هذا الارتفاع.

ويأتي ذلك على الرغم من تحقيق اكتفاء ذاتي من البيض بلغ 112% حسب الهيئة العامة للإحصاء.

وفيما ذهب البعص أن الارتفاع يعود إلى ارتفاع الطلب على بعض الأعلاف، أكدت الجهات الرسمية أن الارتفاع يعود إلى التلاعب في الأسواق، محذرة من أنها ستواجه تلك التلاعبات بكل حزم.

تلاعب في الأسواق

وبحسب صحيفة “المدينة”، تراوحت الأسعار الجديدة بين 21 إلى 27 ريالاً للطبق مقابل 20 و 22 ريالاً في السابق، فيما حافظت بعض الشركات على أسعارها السابقة دون زيادة.

وأرجع متعاملون في عدد من المراكز التجارية الزيادة في الأسعار إلى معظم الموردين، وملاك مزارع إنتاج الدواجن، منذ بداية العام.

وفي هذا الصدد، قال محمد كمال، مسؤول مبيعات في إحدى المتاجر الكبيرة في جدة: إن أسعار البيض بدأت بالزيادة مؤخرًا من قبل الموزعين وشركات الإنتاج، نتيجة ارتفاع الطلب، وتكلفة الأعلاف المحلية والخارجية، واستيراد الأدوية والفيتامينات، واستغلال بعض التجار ذلك لرفع الأسعار.

من جانبه، قال عبدالله المالكي أحد المتسوقين، إن أسعار البيض سجلت ارتفاعات مؤخرًا، مشيرًا أن السعر يبدأ من 21 إلى27 ريالاً، مطالباً وزارة التجارة بالتدخل ومحاسبة المتلاعبين في الأسواق.

زيادة 40%

وكانت هيئة الإحصاء كشفت في تقريرها خلال شهر نوفمبر الماضي عن ارتفاع أسعار البيض بنسبة 40%، متأثرة بزيادة أسعار الأغذية، حسب النشرة الإحصائية لمتوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن الهيئة.

ووفق رصد هيئة الإحصاء سجل سعر طبق البيض المحلي في أكتوبر الماضي نحو 21.76 ريال، مرتفعًا على أساس سنوي بنسبة 40.21%، مقارنة بـ15.52 ريال في الشهر المماثل من عام 2021، في حين ارتفع على أساس شهري بنسبة 7.09%، مقارنة بـ20.32 ريال في سبتمبر الماضي.

وقالت النشرة الإحصائية، إن سعر الدجاج الطازج المحلي زنة 900 جم سجل في شهر أكتوبر الماضي، نحو 18.52 ريال، مرتفعًا على أساس سنوي بنسبة 19.56% مقارنة بـ15.49 ريال في الشهر المماثل من عام 2021، بينما تراجعت الأسعار على أساس شهري بنحو 0.05%، إذ سجلت 18.53 ريال، في سبتمبر الماضي.

منع التلاعب

بدورها، قالت وزارة التجارة، إن لديها نظامًا إلكترونيًا لمتابعة الأسعار ومنع الاحتكار والتلاعب، مشيرة إلى العمل بالتنسيق مع هيئة المنافسة لمباشرة التحقيق في أي ممارسات احتكارية واستغلال للأزمات لرفع الأسعار، وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.

وأوضحت الوزارة أن نظامها الإلكتروني يهدف لمتابعة أسعار أكثر من 280 سلعة تموينية وضرورية من خلال الرصد ومقارنتها بالأسعار في دول الجوار، ومتابعة أي تطورات تؤثر في حركة العرض والطلب، وتطبيق العقوبات في حال وجود مخالفات نظامية أو تلاعب في الأسعار، ورصد عمل لجنة وفرة السلع الغذائية.

ويرأس تلك اللجنة وزير البيئة والمياه الزراعة، وتضم في عضويتها وزارة التجارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة التجارة الخارجية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمؤسسة العامة للحبوب، وصندوق التنمية الزراعية، والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني، بشكل مستمر وعلى مدار الساعة وفرة السلع الغذائية والتموينية، والمخزون، وسلاسل الإمداد.

وفي سبتمبر الماضي، أكد وكيل وزارة البيئة والمياه للزراعة أحمد بن صالح العيادة، أن جهود الوزارة أسهمت في تحقيق منجزات كان لها أثرها الواضح على قطاع إنتاج الدواجن والبيض في المملكة، إذ أسهمت في تحقيق الوفرة وتسجيل نسب اكتفاء ذاتي مرتفعة من لحوم الدواجن بلغت نحو 68% ومن بيض المائدة 103%.

جهود وزارة الزراعة

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، تقود جهودًا في عددٍ من القطاعات الحيوية والمهمة التي لها علاقة مباشرة بالمستهلكين، حيث سجلت نجاحات كبيرة وقفزات نوعية في تحقيق الوفرة، وذلك نتيجة الإستراتيجيات المدروسة، والتي تعد ثمرة للعمل المؤسسي الذي رسمته رؤية 2030.

وحققت المملكة بفضل إستراتيجيات وخطط الوزارة أعلى ناتج زراعي في تاريخ القطاع الزراعي تجاوز 72 مليار ريال، كما لم تواجه أسواق المملكة أي نقص في منتجات الدواجن واللحوم والألبان، ونجحت في رفع نسب الاكتفاء الذاتي بشكل ملحوظ في العديد من السلع الإستراتيجية، وتمضي قدمًا في تحقيق الوفرة والحد من أي ارتفاع محتمل في الأسعار.

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