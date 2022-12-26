الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
الطبق بـ27 ريالاً.. هذه أسباب ارتفاع أسعار البيض في المملكة
بدء تداول أسهم « أرامكو لزيوت الأساس لوبريف» في هذا الموعد
وفاة 31 وإصابات.. ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة الثلجية بالولايات المتحدة
أفضل من القمح.. فائدة لا تخطر على بالك لقشر الموز
«أمن الطرق» يحذر السائقين في المنطقة الشرقية.. ويحدد أماكن التقلبات الجوية
لهؤلاء.. وظائف شاغرة في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

وفاة 31 وإصابات.. ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة الثلجية بالولايات المتحدة

وفاة 31 وإصابات.. ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة الثلجية بالولايات المتحدة

وفاة 31 وإصابات.. ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة الثلجية بالولايات المتحدة
٠٩:٣٨:٢٣ ص، الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – واس:

ارتفعت حصيلة الضحايا جراء العاصفة الثلجية التي تضرب مناطق عدة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 31 قتيلًا.

وقوع حوادث سير قتلت 16 شخصًا

وتعاني الولايات المتحدة من أزمات حقيقية بسبب تدني درجات الحرارة، والعواصف الثلجية التي أدت إلى وقوع حوادث سير قتلت 16 شخصًا على الأقل وتقطع السبل بالآلاف على الطرق وسط الثلوج في عدد من الولايات.

تسجيل 31 حالة وفاة مرتبطة بالعواصف

وأعلنت السلطات الأمريكية أنه تم تأكيد 31 حالة وفاة مرتبطة بالعواصف في تسع ولايات، بما في ذلك أربعة أشخاص قضوا في كولورادو، و12 على الأقل في ولاية نيويورك، مشيرة إلى أن الحصيلة قد ترتفع على الأرجح.

انقطاع الكهرباء عن أكثر من 800 ألف شخص

وأدت العواصف إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 800 ألف شخص، وذلك انخفاضًا من 1.8 مليون منزل وشركة في الصباح الباكر، السبت، وفقًا لموقع “باور أوتدج” الإلكتروني.

ونشرت حاكمة نيويورك كاثي هوشول، وحدات الحرس الوطني في مقاطعة آيري وخاصة في مدينة بافالو شمال شرقي الولاية وهي المنطقة المتأثرة بالعاصفة بشدة.

ارتفاع الثلوج وصل إلى ثمانية أقدام

وأوضحت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، أن الثلوج التي تساقطت وصل ارتفاعها إلى ثمانية أقدام «2,4 أمتار» أمام أبواب المنازل مما أدى لانقطاع التيار الكهربائي، مشيرة إلى أن حوالي 60% من سكان الولايات المتحدة تم تحذيرهم من العاصفة.

وحسب «سبوتنيك»، فقد حذر خبراء الأرصاد، من احتمال تساقط ثلوج إضافية بمقدار قدمين في بعض المناطق، وسط هبوب رياح تصل سرعتها إلى 40 ميلاً في الساعة، لافتين إلى أنه من المتوقع أن تستمر العاصفة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

اقرأ أيضًا:

لمواطني المملكة في أمريكا.. أرقام مهمة يتعين الاتصال بها اليوم في حالة الطوارئ

الكلمات الدلالية:
أمريكا العواصف الثلجية انقطاع الكهرباء تقلبات الطقس نيويورك

مواد ذات صلة

المزيد
وفاة طفل بطلق ناري من سلاح والده في الحدود الشمالية

وفاة طفل بطلق ناري من سلاح والده في الحدود الشمالية

٠٩:٤٣ م، السبت، ٢٦ مارس ٢٠١٦
التحالف: سقوط مقذوف معادٍ على محطة لتوزيع الكهرباء بصامطة

التحالف: سقوط مقذوف معادٍ على محطة لتوزيع الكهرباء بصامطة

٠٦:٢٩ م، الجمعة، ٢٥ مارس ٢٠٢٢
أمير مكة: نريد حلولاً جذرية لأزمة الغاز بجدة.. ورئيس الشركة: ستنتهي خلال يومين

أمير مكة: نريد حلولاً جذرية لأزمة الغاز بجدة.. ورئيس الشركة: ستنتهي خلال يومين

٠٤:٠٠ م، الأحد، ٠٨ فبراير ٢٠١٥
مصادر: تمديد صلاحية الجواز السعودي عشرة أعوام

مصادر: تمديد صلاحية الجواز السعودي عشرة أعوام

١٠:٤١ ص، الخميس، ٣٠ أكتوبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *