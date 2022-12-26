وفاة 31 وإصابات.. ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة الثلجية بالولايات المتحدة

تواصل – واس:

ارتفعت حصيلة الضحايا جراء العاصفة الثلجية التي تضرب مناطق عدة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 31 قتيلًا.

وقوع حوادث سير قتلت 16 شخصًا

وتعاني الولايات المتحدة من أزمات حقيقية بسبب تدني درجات الحرارة، والعواصف الثلجية التي أدت إلى وقوع حوادث سير قتلت 16 شخصًا على الأقل وتقطع السبل بالآلاف على الطرق وسط الثلوج في عدد من الولايات.

تسجيل 31 حالة وفاة مرتبطة بالعواصف

وأعلنت السلطات الأمريكية أنه تم تأكيد 31 حالة وفاة مرتبطة بالعواصف في تسع ولايات، بما في ذلك أربعة أشخاص قضوا في كولورادو، و12 على الأقل في ولاية نيويورك، مشيرة إلى أن الحصيلة قد ترتفع على الأرجح.

انقطاع الكهرباء عن أكثر من 800 ألف شخص

وأدت العواصف إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 800 ألف شخص، وذلك انخفاضًا من 1.8 مليون منزل وشركة في الصباح الباكر، السبت، وفقًا لموقع “باور أوتدج” الإلكتروني.

ونشرت حاكمة نيويورك كاثي هوشول، وحدات الحرس الوطني في مقاطعة آيري وخاصة في مدينة بافالو شمال شرقي الولاية وهي المنطقة المتأثرة بالعاصفة بشدة.

ارتفاع الثلوج وصل إلى ثمانية أقدام

وأوضحت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، أن الثلوج التي تساقطت وصل ارتفاعها إلى ثمانية أقدام «2,4 أمتار» أمام أبواب المنازل مما أدى لانقطاع التيار الكهربائي، مشيرة إلى أن حوالي 60% من سكان الولايات المتحدة تم تحذيرهم من العاصفة.

وحسب «سبوتنيك»، فقد حذر خبراء الأرصاد، من احتمال تساقط ثلوج إضافية بمقدار قدمين في بعض المناطق، وسط هبوب رياح تصل سرعتها إلى 40 ميلاً في الساعة، لافتين إلى أنه من المتوقع أن تستمر العاصفة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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