«أمن الطرق» يحذر السائقين في المنطقة الشرقية.. ويحدد أماكن التقلبات الجوية

تواصل – فريق التحرير:

حذرت قوات “أمن الطرق”، مستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية من التقلبات الجوية والعواصف الرعدية.

تنبيه لمستخدمي الطرق في المنطقة الشرقية

وقالت عبر حسابها في موقع “تويتر”: “تنبيه لمستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية في كلٍّ من (الجبيل – الخبر – الدمام – الظهران – رأس تنورة)”.

وأضافت: نود التنويه بأن المنطقة قد تشهد بمشيئة الله أمطارًا رعدية يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية مما يحدُ من مدى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة أثناء القيادة متمنين السلامة للجميع.

وفي وقت سابق، أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق، أنه تم غلق طريق «مكة – جدة» بسبب الأمطار الغزيرة التي تساقطت بكثافة اليوم وأغرقت الشوارع في عدد من مناطق المملكة.

وقالت عبر حسابها في موقع “تويتر”: “ننوه لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة في كلٍّ من (رهاط ،مدركة، هدى الشام) بأن المنطقة تشهد عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة يُصاحبها جريان سيول ونشاط في الرياح السطحية، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة”.

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