أفضل من القمح.. فائدة لا تخطر على بالك لقشر الموز

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كشفت دراسات وباحثون أنه إذا تم تقشير الموز وتجفيف القشرة وطحنها إلى دقيق، فيمكن تحويلها إلى منتجات مخبوزة ذات مذاق لطيف، إن لم يكن أفضل من المنتجات القائمة على القمح.

وأظهرت الدراسات أنه عندما تم أيضًا صنع دفعات من الدقيق الذي يحتوي على نسبة 7.5% من قشر الموز المطحون، حقق نسيج ملفات تعريف الارتباط توازنًا أكثر جاذبية.

كعكة قشر الموز

والعام الماضي، وجدت دراسة أجريت على كعكة قشر الموز أن الجلد الأصفر للفاكهة يوفر لونًا غذائيًا طبيعيًا للمنتج المخبوز بالإضافة إلى التعزيز الغذائي، وفق صحيفة “البيان”.

وفي السياق، وجدت دراسة أجريت عام 2016 أن استبدال ما يصل إلى 10% من دقيق القمح بدقيق قشر الموز يمكن أن يُثري الخبز المخبوز بمحتويات عالية من البروتين والكربوهيدرات والدهون.

كما أن تناول قشرة هذه الفاكهة ليس مجرد خيار صحي، بل يمكن أن يساعد في تقليل هدر الطعام، إذ يوجد حوالي 40% من وزن الموز في قشرته، وفي معظم الأحيان، يتم التخلص من هذه القشرة المليئة بالمغذيات.

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