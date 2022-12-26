الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
لهؤلاء.. وظائف شاغرة في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
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لهؤلاء.. وظائف شاغرة في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

لهؤلاء.. وظائف شاغرة في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

لهؤلاء.. وظائف شاغرة في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
٠٩:١٩:٤٦ ص، الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف عبر حسابه الرسمي في «تويتر» عن توفر أكثر من 30 وظيفة شاغرة للرجال، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقًا للتفاصيل والشروط الآتية:

* المسميات الوظيفية

 1 – فني تشغيل، «26 وظيفة».

 2 – أخصائي موارد بشرية، «وظيفتان».

 3 – مدقق مالي، «3 وظائف».

 4 – محاسب،«وظيفتان».

* موعد التقديم

– يبدأ التقديم اعتبارًا من يوم الأحد بتاريخ 1444/06/01هـ الموافق بالميلادي 2022/12/25م، ويستمر التقديم على الوظائف لمدة 10 أيام.

* طريقة التقديم

– عبر موقع مجمع الملك فهد 🙁اضغط هنا).

– المصدر (اضغط هنا).

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طباعة المصحف الشريف مجمع الملك فهد مختلف المؤهلات وظائف شاغرة

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