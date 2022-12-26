لهؤلاء.. وظائف شاغرة في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

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أعلن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف عبر حسابه الرسمي في «تويتر» عن توفر أكثر من 30 وظيفة شاغرة للرجال، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقًا للتفاصيل والشروط الآتية:

* المسميات الوظيفية

1 – فني تشغيل، «26 وظيفة».

2 – أخصائي موارد بشرية، «وظيفتان».

3 – مدقق مالي، «3 وظائف».

4 – محاسب،«وظيفتان».

* موعد التقديم

– يبدأ التقديم اعتبارًا من يوم الأحد بتاريخ 1444/06/01هـ الموافق بالميلادي 2022/12/25م، ويستمر التقديم على الوظائف لمدة 10 أيام.

* طريقة التقديم

– عبر موقع مجمع الملك فهد 🙁اضغط هنا).

– المصدر (اضغط هنا).

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