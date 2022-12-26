عاجل.. مقتل 3 جنود في هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة إنجلز الروسية

تواصل – وكالات:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم عن مقتل 3 جنود في هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة إنجلز في منطقة ساراتوف.

مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 إثر انفجار القاعدة

ونقلت وكالة «رويترز»، عن الوزارة مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 إثر انفجارات في قاعدة إنجلز الجوية الروسية، مؤكدة أن معدات الدفاع الجوي في القاعدة لم تتضرر، وذلك نتيجة سقوط حطام الطائرة المسيرة مما أسفر عن قتلى وإصابات بين أفراد الطاقم الفني بالمطار بجروح قاتلة.

الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة

وأوضحت أن الدفاعات الجوية في قاعدة إنجلز أسقطت الطائرة المسيرة قبل تنفيذ هجومها، وأنها تعمل على مدار الساعة لنشر وحدات إضافية من الدفاع الجوي، مع نشر المزيد من أنظمة صواريخ أرض جو بعيدة المدى بالمنطقة الغربية.

التجهيزات الملاحية لم تتضرر

وأكدت أن التجهيزات الملاحية في قاعدة إنجلز الجوية لم تتضرر بعد سقوط حطام مسيرة في ساراتوف.

وقال حاكم منطقة ساراتوف الروسية: إن مرافق البنية التحتية المدنية لم تتضرر في الهجوم على قاعدة إنجلز.

وردًا على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا مستعدة للتفاوض مع جميع الأطراف المرتبطة بالأزمة الأوكرانية ضمن حلول مقبولة ولكنهم يرفضون ذلك، أكدت الرئاسة الأوكرانية أن روسيا لا تريد مفاوضات وإنما تحاول تجنب المسؤولية.