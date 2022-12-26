بهذه المناطق.. «الحصيني» يتوقع خريطة الأمطار المتساقطة اليوم في المملكة

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توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، خريطة الأمطار المتساقطة اليوم – بمشيئة الله – في عدد من مناطق المملكة.

انتشار السحب الرعدية الممطرة

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن هناك انتشارًا للسحب الرعدية الممطرة على شرقي الحدود الشمالية وحائل حتى شمال سدير، متوقعًا تساقط أمطار على المرازيم في حريملاء بالرياض والمناطق الشمالية والغربية والوسطى.

أمطار على الشرقية وتبوك

وصباح اليوم هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدن المنطقة الشرقية، شملت «القطيف والجبيل والخبر ومدينة الدمام والظهران»، وأجزاء متفرقة من مراكز المنطقة، وذلك بالتزامن مع هطول أمطار، اليوم، من خفيفة إلى متوسطة شملت محافظة «البدع ومراكز محافظة تيماء ومركز رحيب وضواحيه» التابعة لمنطقة تبوك.

أمطار رعدية غزيرة على 13 منطقة

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك، ولا يستبعد تساقط للثلوج الخفيفة على أجزاء من تلك المناطق.

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة

وأوضح أن التوقع يستمر بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتد إلى أجزاء من مناطق حائل والقصيم والرياض والشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة وتكوّن الضباب الذي قد يؤثر على مدى الرؤية.

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